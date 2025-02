Ona je u svom iskazu navela da je gledala da ih zaobiđe, jer joj se Mijatović nekoliko puta zalijetao uz povike da će je “polomiti”.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Drugo ročište optuženima za brutalan napad na novinarku Pobjede, Anu Raičković i članove njene porodice koji se dogodio 10. novembra prošle godine ispred restorana „Gurman“ održava se danas.

Kontroverzni biznismen Zoran Bećirović osumnjičen je da je 10. novembra prošle godine ispred restorana „Gurman“ , zajedno sa sinom Lukom i tjelohraniteljima Mladenom Mijatovićem i Ljubišom Dukićem, brutalno napao novinarku Pobjede Anu Raičković i članove njene porodice.

Na današnjem ročištu, Raičković je kazala da je tog 10. novembra oko 21 sat pošla u Gurman da sinu kupi hamburger kao što često čini nakon završetka svog posla u redakciji.

“Parkirala sam automobil pored žardinjere ispred Gurmana, a dok sam izlazila čula sam muške glasove kako govore “op, op, op”. Nijesam se okretala da vidim ko su ta lica. Dok sam naručivala, čula sam kako pominju “pokojnog Katnića i Lazovića”. Bili su bučni, pretpostavljala sam da su popili. Sve dok mi jedan od njih nije rekao – ja tebe znam. Prepoznala sam Bećirovića i Mijatoviča koje sam znala odranije, kroz posao. Govorili su: Jeste, jeste, ona je… Javio mi se konobar iz Gurmana, oni su ga pozvali vjerovatno da se uvjere da sam to ja. Uslijedile su gnusne uvrede, da radim na smrdljivoj TVE i da sam plaćenica”, kazala je Raičković i dodala:

“Ispoštovaću Vaše godine, dobro se poznajemo, nemojte tako da se obraćate, rekla sam Bećiroviću, onda su Mijatović i Bećirović počeli sa teškim uvredama… K****, p**** li k****** po TVE, J******* ti majku raspalu… Mijatović i Bećirović su me verbalno napadali oko 20 minuta. Nakon prijetnji da će me polomiti uzela sam telefon i pozvala policiju. Ne sjećam se jesam li rekla poiciji o kome se radi, mislim da nijesam, ali nijesam sigurna. Usred toga me zvao Tomo Arapović ali mu se nijesam javila zbog situacije. Pozvala me i radnica potom, da mi kaže da su hamburgeri gotovi, pa sam pozvala sina da vidim što će od priloga. Nijesam sinu ništa govorila ali je on čuo uvrede koje su mu upućivane”.

Ona je dalje u svom iskazu navela da je gledala da ih zaobiđe joj se Mijatović nekoliko puta zalijetao uz povike da će je “polomiti”.

“Kad sam uzela telefon da snimim i zatražila od njega da ponovi ko je sve to mene j**** iz TVE za pare, Mijatović je stao ispred mene i rekao: Koga ćeš ti da snimaš. Pokušao je da zaštiti Bećirovića, koji mu je rekao: Ma, pušti je da snima… K****, vidi joj kožne gaće, govorili su mi. Ušla sam u automobil, a Mijatović je nastavio da se vrzma oko mog auta, po instrukcijama Bećirovića. Dukić je smirivao situaciju, nije mi prijetio i nije pokazivao znake agresije prema meni. Čekala sam da dođe policija, kada se pojavio moj sin. Razmišljala sam da sinu ponesem hranu i da se pravim kao da se ništa nije desilo ali me sin preduhitrio. Uroš je otvorio vrata auta i kada sam ga vidjela, preživjela sam šok jer smo jako vezani i nijesam znala je li ga zvao Arapović da mu kaže da se ne javljam. Pitao me jesam li dobro. Pojavio se i Arapović, a Bećirović i Mijatović su počeli da provociraju. Ajde p****, dođi, dođi. Moj sin je krenuo prema njima i došlo je do fizičkog kontakta. Bila sam na koljenima i zagrlila sam sina koji je bio na Mijatoviću. Govorila sam: Nagrdiste mi dijete”, izjavila je Raičković i napomenula da niko nije reagovao.

Kazala je da je tada očekivala pomoć da ih neko razdvoji, od brojnih ljudi kojih je bilo u blizini, u tom trenutku. Međutim, od prisutnih niko nije reagovao.

“S desne strane Dukić je nogom udario mog sina u glavu. Mene su udarali s lijeve strane, Zoran Bećirović, ali ne mogu da tvrdim da me je udarao i njegov sin Luka. Tu sam zadobila povredu šake. Kada su prestali, sin je otišao, a ja sam krenula prema vozilu. Rekla sam Tomu da pođe za Urošem. Potom su sva četvorica prišla meni. Mijatović me je davio, a Bećirović čupao za kosu. Nijesam pružala otpor jer sam osjetila ogromno olakšanje jer je moje dijete otišlo. Tražili su da im kažem ime momka koji ih je napao. Potom su napali Toma. Rekla sam Dukiću: Eto, sad će njega… Tvrdio mi je da se ništa neće desiti i da me ne pogađa što oni pričaju jer su pijani. Govorili su mi da su zapamtili tablice i da će naći moga sina i ubiti ga. Dukić ih je smirivao, i da njega nije bilo, mislim da bi se sve okončalo kobno po mene. Gušila sam se, nijesam mogla u tom trenutku mogla da nađem pumpicu. Dukić je sjeo sa mnom i odvezli smo se do lokala Minhen, u blizini pumpe. Počela sam da se gušim, izašla sa iz auta i počela da povraćam. Dukić se uznemirio i pokušao ds mi pomogne. Donio mi je vodu i govorio da garantuje da mi se sinu ništa neće desiti i da ne pravim frku oko svega, da ne znam u šta ulazim, da i on i ja radimo za bijedne pare, da ti ljudi imaju para i da mogu šta hoće”, izjavila je Raičković i navela da joj je Dukić obećao da će joj platiti štetu.

Novinarka Pobjede je u svom iskazu navela i da je tužiteljki govorila da joj Luka nije prijetio i ostala je pri tome ali je poslije pregleda snimka vidjela da je i on bio aktivan učesnik napada na nju.