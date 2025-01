Doktorka Sandra Đuranović poslala je dopis Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), na čijem je čelu glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, u kojem između ostalog tvrdi da se u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) koristi opasni insekticid.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Đuranović je istakla da se radi o Deltametrinu, koji može dovesti do pogoršanja zdravlja ljudi koji imaju problema sa respiratornim sistemom i koji se liječe od neuroloških oboljenja, piše Gradski portal.

“Sticajem okolnosti sam u Beogradu zbog mog zdravlja, koje je pogoršano. Jedan od razloga može biti i kontakt sa Deltametrinom, piretroidom koji se koristi u UIKS-u za tretiranje stjenica i čija je efikasnost 15 posto. Mnoge zemlje u svijetu su to izbacile iz upotrebe, jer može dovesti do pogoršanja zdravlja ljudi koji imaju problema sa respiratornim sistemom i koji se liječe od neuroloških oboljenja. Izloženost to insekticidu nisu samo imali pritvorenici i zatvorenici, koji tamo borave, mada su oni i najviše izloženi, već takođe i svi oni koji rade tamo“, piše između ostalog u dopisu toksikolog dr Đuranović, koja je u UIKS-u radila u periodu od 2. oktobra do 21. novmebra 2024. godine.

Ona ističe i da neki od pritvorenika nemaju adekvatnu zdravstvenu njegu.

“Mnogi ljudi koji su tamo zatvoreni nikad nisu dobili ljekove koje njihove porodice donesu na prijavnicu. Jedan od tih pacijenata je i M. F, kog sam svakodnevno obilazila i zbog kog me je zvala Ambasada Nemačke. Zanimljivo je da svi ti ljekovi budu pregledani od strane radnika bezbjednosti, ali praktično nikad ne dođu do pacijenta“, navodi dr Đuranović.

Radi se o ljekarki koja je prošle godine podnijela krivičnu prijavu protiv načelnice zdravstvene službe spuškog zatvora Vesne Mitić Lakušić, jer kako tvrdi, nije na vrijeme reagovala na njena upozorenja o pojavi šuge u tom kaznenom domu.

Gradski portal stupio je u kontakt sa dr Đuranović koja je potvrdila da je uputila dopis glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću.

“Ne nalazim se u Crnoj Gori već u Srbiji, jer hoću da utvrdim da li se pogoršanje mog zdravstvenog stanja dogodilo zbog izloženja Deltametrinu. Obzirom da je moja izloženost Deltametrinu bila u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, gdje se kao jedan od pesticida koristi i Piretroid Deltametrin, pored svih ostalih stvari koje sam doživjela i vidjela u toj Ustanovi, ja sam se obratila SDT“, istakla je između ostalog dr Đuranović.

Gradski portal poslao je pitanja UIKS-u povodom tvrdnji ljekarke, međutim odgovor nije stigao ni nakon nekoliko dana čekanja.