Zbog sumnje da su primorali maloljetnu kćerku I.S. na prosjačenje juče su u Rožajama uhapšeni I.S. i R.S, saopštila je Uprava policije (UP). Oni se sumnjiče da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje su, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili dvije osobe. Sprovodeći planske aktivnosti, službenici rožajske policije su tokom jučerašnjeg dana na gradskom trgu u Rožajama zatekli dvije osobe za koja je postojala sumnja da iskorištavaju jedno maloljetnu osobu za prosjačenje”, navedeno je u saopštenju UP.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu policija preduzela dalje aktivnosti iz svoje nadležnosti i I.S. i R.S., dovela u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad Rožaje.

“Zbog sumnje da su I.S. i R.S. izvršili krivično djelo trgovina ljudima na štetu maloljetne ženske osobe, kćerke I.S., oni su uhapšeni po nalogu postupajućeg višeg državnog tužioca. Osumnjičeni su ovo krivično djelo izvršili na način što su, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, primorali oštećenu na prosjačenje u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi”, pojasnili su iz policije.

Iz UP su naveli da je maloljetnica preuzeta od strane službenika Centra za socijalni rad radi daljeg postupanja iz njihove nadležnosti.