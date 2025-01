Apelacioni sud uvažio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i naložio kolegama iz Višeg suda da ponovo odlučuju o korišćenju prepiski sa nekada zaštićene ANOM aplikacije.

Iz SDT-a navode da je Apelacioni sud ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvso br. 29/24, od 21. novembra ove godine, kojim su iz spisa izdvojeni: USB fleš memorija sa komunikacijama sa sada dekriptovane „Anom” aplikacije, dostavljenim od Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, prevod pojedinih djelova te komunikacije, sa albanskog na crnogorski jezik i službene zabilješke o identifikaciji okrivljenih: D.V, B.V, S.Z, M.M, F.K, A.Đ. i T.J. i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, prenose Vijesti.

Apelacioni sud je utvrdio da je „prvostepeno rješenje donijeto uz počinjenu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su nejasni i nerazumljivi, te međusobno protivrječni, zbog čega je pobijano rješenje moralo biti ukinuto“.

Apelacioni sud posebno navodi i „da prvostepeni sud ne daje jasne i valjane razloge prevashodno po pitanju zakonitosti same operacije i preuzete kontrole nad platformom Anom, odnosno da li je ista bila zakonita i usklađena sa zakonima SAD i od kakvog je to uticaja na konačnu odluku, a sve pri činjenici da za sada nema dokaza da ista nije bila usklađena sa zakonima zemlje u kojem se nalazio server za praćenje kriptovane komunikacije posredstvom ove platforme, za koju zemlju je poznato da se radi o jednoj od država članica Evropske unije, što navodi i provostepni sud. Prvostepeni sud ne daje jasne i valjane razloge u pogledu naprijed navedenog, niti od kakvog je uticaja činjenica da su nadležni organi SAD-a do podataka o ovakvoj komunikaciji došli koristeći se međunarodnom pravnom pomoći pruženom od strane države članice Evropske unije, za koju u ovoj fazi postupka nema dokaza da nije poštovala svoj nacionalni pravni postupak i da nije ishodila valjani sudski nalog za kopiranje podataka sa ove platforme“.

Viši sud ranije je iz spisa predmeta izdvojio te dokaze, tvrdeći da su pravno nevaljani: "USB flash memorija na kojoj se nalaze komunikacije sa kriptovane aplikacije ‘Anom’ 23.512 fajlova velicine 21.2 gigabajta, koji su dostavljeni uz dopis Ministarstva pravde SAD –a od 28.06.2022, koji su sa prilozima dostavljeni kao odgovor na zamolnicu Specijalnog državnog tužilaštva od 20.04.2022. godine. Prevod izdvojene komunikacije na platformi ‘Anom’ sa albanskog na crnogorski jezik, koja je ostvarena između korisnika platforma ‘Woulditp’ i ‘Hislungs’. Službene zabilješke Uprave policije o identifikaciji korisnika aplikacije ‘Anom’ Darka Vukčevića, Božidara Vukčevića, Spasoja Zlatičanina, Milana Milovića, Filipa Krstonijevića, Alena Doljevića, Tonija Junčaja. Izdvojeni dokazi će se po pravosnažnosti ovog rješenja zatvoriti u poseban omot i dati sudiji za istragu ovog suda na čuvanje, odvojeno od ostalih spisa i ne mogu se gledati ni koristiti u postupku", piše u sada ukinutom rješenju.