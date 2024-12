"Policijski službenici su od oštećenog A.B. oduzeli pištolj marke ,,Walther” u ilegalnom posjedu."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Službenici Regionalnog cetra bezbjednosti ,,Jug“ - Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj obaviješteni su od strane Hitne medicinske pomoći Ulcinj da je radi ukazivanja ljekarske pomoći zbog povreda zadobijenih vatrenim oružjem, njihovim prostorijama pristupilo lice A.B.(27) iz Ulcinja, za kojeg je utvrđeno da je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu stopala", saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici su, kako navode u saopštenju, došli do saznanja da je do upotrebe vatrenog oružja došlo ispred jednog plažnog bara na Velikoj plaži u Ulcinju, gdje se u tom momentu održavalo privatno porodično veselje, te da je oružje kojim je A.B. zadobio povrede, u vlasništvu lica B.T.(27) iz Ulcinja.

Kako kažu, prikupljenim obavještenjem od pomenutih lica, policijski službenici su došli do saznanja da je do predmetnog događaja došlo tako što je lice B.T. na pomenutom veselju, sa sobom ponio dva pištolja marke Glock, za koje posjeduje odobrenje za držanje, te da je upotrebom vatrenog oružja - pucanjem u vazduh, usljed nestručnog rukovanja, došlo do ispaljenja projektila u betonsku površinu, nakon čega je rikošetirani projektil pogodio oštećenog A.B. u stopalo.

Dodaju da je sa događajem upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, po čijem su nalogu policijski službenici protiv lica B.T. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok je protiv oštećenog A.B. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Uprava policije apeluje na građane, da tokom organizovanja proslava, priredbi, i ostalih događaja, ne koriste vatreno oružje kao ni pirotehnička sredstva, zbog opasnosti od samopovrijeđivanja i nanošenja povreda opasnih po život drugim licima, kao i da lica koja posjeduju oružje, poštuju odredbe Zakona o oružju koje se odnose na nabavku, držanje, nošenje i prenošenje oružja, u cilju odgovornog i zakonitog rukovanja istim."