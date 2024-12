Porodica traži odgovornost.

VDT je formiralo predmet povodom smrti P. J. (30) iz Ulcinja, koji se liječio i bio operisan u jednoj privatnoj klinici u Crnoj Gori.

Smrt je konstatovana 2. decembra 2023. godine, u Opštoj bolnici u Baru, pišu Vijesti.

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom smrti P. J. koji se nalazi u fazi izviđaja, a u kojem je po zamolnici ovog tužilaštva u međuvremenu dostavljen nalaz i mišljenje Medicinskog fakulteta u Beogradu. U toku je analiza kompletnih spisa predmeta u cilju donošenja odluke”, navodi se u odgovoru VDT-a na pitanja “Vijesti”.

On je liječen u privatnoj klinici od 22. do 16. novembra 2023. godine, kako prenose Vijesti.

Ulcinjski advokat Gzim Hadžibeti, pravni zastupnik porodice, kazao je da je P. J. 24. novembra 2023. podvrgnut operaciji smanjenja želuca radi liječenja gojaznosti.

“Nakon operacije, kao posljedica, pojavile su se komplikacije koje su 2. decembra 2023. dovele do smrtnog ishoda, što je konstatovano u Opštoj bolnici u Baru”, kazao je Hadžibeti za “Vijesti”.

On je naveo da je od početka komplikacija porodica preminulog imala brojne primjedbe i sumnje, kako u sam postupak njegovog liječenja i postoperativni tretman, tako i na postupanje državnih organa nakon što je nastupila smrt.

“Iz medicinske dokumentacije i mišljenja domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti medicine, prvi propust učinjen je prije samog liječenja kada na adekvatan način nije utvrđeno da li je P. J. s obzirom na svoje opšte zdravstveno stanje i stepen gojaznosti, uopšte mogao biti podvrgnut ovakvoj vrsti operacije”, pojašnjava Hadžibeti.

Takođe, navodi da je pokojni otpušten na kućno liječenje 26. novembra 2023. godine dva dana nakon operacije, sa preporukom da se javi na kontrolni pregled za dvije nedjelje.

“Po mišljenju koje je porodica dobila od stručnjaka iz oblasti medicine kod ovakve vrste operacije potrebno je intenzivno praćenje nakon zahvata upravo radi intervenisanja u slučaju postoperativnih komplikacija”, kazao je Hadžibeti, pišu Vijesti.

On je podsjetio da su se postoperativne komplikacije i tegobe kod pokojnog pojavile nakon operacije i 29. novembra 2023. godine, kada se, kako navodi, i javio na kliniku na kontrolni pregled.

“Tom prilikom, iako je imao simptome koji su ukazivali na nastanak komplikacija, kod pokojnog nijesu urađene detaljne laboratorijske analize i nije rađen skener, što su osnovni i najteži propusti u postoperativnom liječenju P. J. i koji su, nažalost, rezultirali smrtnim ishodnom. Ovo je u svom nalazu i mišljenju potvrdio i vještak medicinske struke iz Njemačke, koji je angažovan od strane porodice, prof. dr Thomas Wittlinger, koji je izveo krajnji zaključak da je pacijent preminuo zbog greške u liječenju i da se radi o komplikaciji koja se mogla izbjeći pažljivim praćenjem”, naveo je Hadžibeti.

Kazao je da je porodica ogoročena jer se niko iz klinike nije interesovao za slučaj niti javio porodici.

“Naprotiv, iz klinike su odbijali da porodici predaju medicinsku dokumentaciju njegovog liječenja, iako je to pismeno traženo, a omogućeno tek nakon inspekcijskog nadzora i naloga zdravstvene inspekcije. Kod Višeg državnog tužilaštva je pokrenut postupak radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa slučajem, gdje se tek nakon godinu došlo do nalaza sudsko medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji na jedan jako čudan način dolazi do zaključka da se na nesumjiv način ne može utvrditi da je bilo propusta u liječenju. Ovakav zaključak je u suprotnosti sa onim što je utvrdio vještak iz Njemačke, a i sa onim što su mišljenja brojnih medicinskih stručnjaka iz Crne Gore kojima je predočena medicinska dokumentacija”, tvrdi Hadžibeti.

On navodi da porodica sumnja u postupanje državnih organa, jer je, prije svega, postupak trajao neopravdano dugo, imajući u vidu težinu slučaja, a naredba za medicinsko vještačenje je data tek nakon što se porodica preminulog pisanom urgencijom obratila Vrhovnom državnom tužiocu 29. maja 2024. godine, više od šest mjeseci od smrti pokojnog i izdavanja obdukcionog zapisnika koji je u Kliničkom centru Crne Gore sačinjen 15. decembra 2023, pišu Vijesti.

“Porodica je pismenim putem istakla i svoje nezadovoljstvo zašto je vještačenje povjereno ustanovi u Beogradu, imajući u vidu da je doktor koji je operisao pokojnog upravo iz Srbije, što kod porodice budi ozbiljnu sumnju u pristrasnost prilikom izrade nalaza i mišljenja. Zbog toga porodica insistira da vještačenje radi nezavisna inostrana ustanova. Pogotovo što se inostrani sudski vještak jasno i nedvosmisleno izjasno da je bilo propusta u liječenju, što opovrgava mišljenje Medicinskog fakulteta u Beogradu”, kazao je Hadžibeti.

Takođe, naveo je da obdukcioni nalaz ukazuje na to da rana na želucu nije adekvatno zašivena, što je, kako tvrdi, i dovelo do komplikacija.

Porodica P. J. tražila je i od Ministarstva zdravlja da ispita cijeli slučaj i utvrdi da li je liječen savjesno, ali odgovor još nije stigao, kako prenose Vijesti.