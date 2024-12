Potpredsjednica Opštine Budva Jasna Dokić podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića i protiv doskorašnjeg predsjednika Skupštine Opštine Budva Nikole Jovanovića.

“Dana 3.12.2024. godine, kao potpredsjednica Opštine Budva, od strane neovlašćenih lica zabranjen mi je ulazak u službene prostorije u Opštini Budva – kabinet u kome svakodnevno obavljam radne zadatke. Naime, kada sam jutros, kao i svakog radnog dana došla u zgradu Opštine Budva nisam mogla ući u svoj kabinet jer je bio zaključan, a Nikola Jovanović, u prisustvu tridesetak neovlašćenih lica koja nisu zaposlena u Opštini Budva i koja su članovi političke grupacije kojoj on predstavlja, uz uvrede najdublje mi je rekao da napustim prostorije Opštine Budva i da je predsjednik Opštine Budva Milo Božović i, citiram, “da se on za sve pita””, navodi Dokić u krivičnoj prijavi.

Dodaje da je kao osnov za ovakvo postupanje Nikola Jovanović pokazao Rješenje o razrješenju potpredsjednika , koje je potpisao predsjednik Opštine Budva Milo Božović, a koje je donijeto nezakonito.

Podsjetimo Dokić je ranije danas zatražila od ministra Maraša Dukaja da na osnovu člana 199 Zakona o lokalnoj samoupravi, spriječi kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi u Opštini Budva, gdje se danas najgrublje prekršio navedeni zakon a njoj, zabranjen ulazak u kabinet u kom radi.

“Naime, gospodin Nikola Jovanović kao osnov za ovo postupanje dostavio je Rješenje o razrješenju potpredsjednice Opštine Budva, broj 01-104/24-2081/1 od 2. decembra 2024.godine, a koje je donijeto nezakonito, na osnovu člana 58 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi, te čl. 98 st 1 tačka 8 i 111 Statuta Opštine Budva, u kom je navedeno da se razrješavam sa funkcije potpredsjednika Opštine Budva, te da isto rješenje stupa na snagu danom donošenja. Takođe istog dana donijeto je i Rješenje o imenovanju potpredsjednika Opštine Budva, broj 01-100/24-2083/1, u kom je navedeno da se Nikola Jovanović imenuje na funkciju potpredsjednika Opštine Budva, te da ovo takođe rješenje stupa na snagu danom donošenja”, navodi Dokić u saopštenju.

Ističe da su ovako donesena rješenja su potpuno nezakonita, budući da su donijeta bez saglasnosti Skupštine Opštine Budva i suprotno članu 58 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi, u kom je jasno navedeno da potpredsjednika opštine imenuje i razrješava predsjednik opštine, uz saglasnost skupštine.

Takođe, podsjeća ministra Dukaja da je za potpredsjednicu Opštine Budva imenovana Rješenjem broj 01-100/23-1782/1 od dana 17.11.2023.godine, a da je Skupština Opštine Budva dana 22.marta 2024.godine donijela Rješenje o davanju saglasnosti na ovo imenovanje, broj 10-040/24-146/1.

“Upoznajem Vas da mi danas nije omogućen ulazak u kabinet u kom radim jer je isti bio zaključan, a da se u Opštini Budva nalazio gospodin Nikola Jovanović sa tridesetak lica koji su članovi političke grupacije koju on predstavlja i isti nisu zaposleni u Opštini Budva, pa je upravljanje Opštinom Budva nasilno preuzeto od starne za to neovlašćenog lica, a meni je, kao jedinom zakonito izabranom potpredsjedniku Opštine Budva, uz uvrede od strane gospodina Nikole Jovanovića najgrublje rečeno da napustim prostorije Opštine Budva, te da je Predsjednik Opštine Budva gospodin Milo Božović i, citiram, “da se on za sve pita””, navodi Dokić.

Ističe da se radi o najgrubljem kršenju zakona i sprovođenju apsolutne samovolje grupe ljudi koja se prema Budvi ponaša kao prema ličnoj svojini.

“Molim Vas da kao nadležni ministar učinite sve da se u Opštini Budva obezbijedi poštovanje zakona, pa u skladu sa članom 199 Zakona o lokalnoj samoupravi kao Ministarstvo izvršite hitan nadzor nad primjenom ovog zakona, te da u skladu sa članom 63 Zakona o lokalnoj samoupravi prema predsjedniku Opštine Budva, gospodinu Milu Božoviću, preduzmete konkretne pravne radnje, izvršite inspekcijski nadzor nad radom Opštine Budva, naložite da Opštinu Budva napuste neovlašćena lica i omogućite mi da, kao zakonito izabrana potpredsjednica Opštine Budva, obavljam svoje redovne radne zadatke, u cilju omogućavanja funkcionisanja Opštine Budva”, navodi Dokić i naglašava da je Opština Budva sada u rukama neovlašćenih lica, te moli ministra za najhitnije postupanje po ovom dopisu.