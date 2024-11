"I po onome što se pisalo u medijima, da su neka lica a pominjani su Vesna Medenica i Ivica Stanković kao i još neki, mislim da je bio i Katnić, njega štitili tako da ranije izađe iz Spuža".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dino Ibrahimović kazao je da je bio drug sa Edmondom Mustafom, za čije ubistvo odgovara pred podgoričkim Višim sudom, ali da ga je taj sugrađanin maltretirao od kada je izašao iz zatvora prije nekoliko godina, kako prenose Vijesti.

Ovo je ispričao u nastavku suđenja za zločin počinjen 27. februara u Baru.

Tog dana navodni pripadnik barske ćelije škaljarskog klana, Ibrahimović, hicima iz automatske puške lišio je života nekadašnjeg člana iste kriminalne organizacije.

"Sa oštećenim sam bio drug i mi smo se družili i međusobno posjećivali. Međutim, dvije, tri godine prije ovog događaja, kada je izašao iz zatvora, on se promijenio i to tako što je od drugova pravio neprijatelje, pa je tako učinio i sa mnom, napadajući me i maltretirajući gdje god bi me vidio. On je vozio blindirani A8, i kada god bi me vidio jurio bi me. Takođe, on je nosio pištolj, Jednom prilikom natjerao me je da uđem u njegovo vozilo, pa me je odvezao u planinu Mikulići, i tamo me je takođe maltretirao govoreći mi istovremeno da će mi namjestiti robiju i da će me maltretirati dje god da me vidi", ispričao je okrivljeni pred sudijom Ivanom Perovićem.

On tvrdi i da je Mustafa bio nasilan, te da je on to znao, a što se, kako je rekao, može provjeriti i kod Osnovnog suda u Baru, Prekršajnog suda u Baru, prenose Vijesti.

Kazao je i da ga on nije prijavljivao zbog maltretiranja

"Jer sam sumnjao da ga neko štiti".

Kazao je i da je on odlučio da uplaši Mustafu, i da noć prije ubistva nije dva sata spavao.

"I tada sam odlučio da odem ispred zgrade da ga uplašim".

Kazao je da je narednog dana otišao ispred Mustafune zgrade gdje se "vrtio dvadesetak minuta".

"Kada sam ga primijetio i krenuo ka njemu, iako sam imao kacigu na glavi on me je prepoznao i rekao je: 'Pucaj p...o jedna', a ja sam vidio da on nešto drži u rukama. Dalje se ne sjećam ničega do momenta hapšenja. Meni je to sve brzo prošlo, možda pet minuta mi je sve to trajalo iako sam kasnije iz medija saznao da je proteklo pola sata do mog hapšenja. Da je on imao zaštitu vidio sam i po tome što me je pri hapšenju jedan policijski službenik šutirao, a kasnije mi je drugi policijski službenik rekao: 'Ubio si mi druga'. Inače, kada me je onaj prvi policijski službenik šutirao, ostali policajci koji se nijesu tako ponašali, njega su odvojili od mene", kazao je Ibrahimović pred sudijom.

Nakon što je sproveden u Istražni zatvor, kako kaže, vidio je da je Mustafa imao zaštitu.

"I po onome što se pisalo u medijima, da su neka lica a pominjani su Vesna Medenica i Ivica Stanković kao i još neki, mislim da je bio i Katnić, njega štitili tako da ranije izađe iz Spuža", kazao je on u sudnici.

Žao mu je zbog toga što je uradio, ali nije imao drugog izlaza.

"Imao sam noćne more od njega, on mi je prijetio namještanjem robije, a i u medijima se pojavljivao pa sam se bojao zbog toga, ali je teže od toga mnogo bilo što bi krenuo na mene kad god bi me vidio. Molim sud da izvadi evidencije za njega, a to je samo pola od onoga što je radio jer ima dosta neprijavijenih slučajeva koji su poznati građanima Bara", rekao je Ibrahimović.

Odgovarajući na pitanje svog branioca, advokata Damira Lekića, kazao je da pod maltretiranjem podrazumjeva da ga je Mustafa tukao.

Na pitanje branioca optuženi izjavi:

"Takođe mi je prijetio ubistom, a prilikom prethodno pomenutog odlaska u Mikuliće on je pištolj repetirao i prislonio mi ga je uz glavu. Možda dva, tri dana prije kritičnog događaja on je mene posljednji put maltretirao", rekao je on.

Ibrahimović tvrdi da je često imao noćne more, da se dešavalo da spava pola sata pa ustane, a da mu se strah pojačavao zbog činjenice da je Mustafa često boravio u njegovoj kući i da je znao raspored prostorija, pišu Vijesti.

"Bojao sam se da mi ne namjesti robiju, jer mi je on prijetio time da ima neke ljude, a i izlazio je u medije, a i on je bio poznat generalno kao svaštočinja. On je na društvenim mrežama jednom prilikom izbacio moju sliku sa natpisom 'kerovođa' ili 'čuvaš kerove", a mislim da se i to može provjeriti", kazao je on.

Branilac optuženog, nakon suđenja, kazao je da je Ibrahimović iznio odbranu i izjasnio se na sve okolnosti i činjenice koje su od značaja za pravilno i potpuno rješavanje te krivično pravne stvar, pišu Vijesti.

"U daljem toku postupka će se izvoditi dokazi iz kojih će jasno moći da se uoči šta se i na koji način te prilike zaista dogodilo, kao i šta se dešavalo u vremenu neposredno prije ubistva, a naročito u kakvom stanju se nalazio moj branjenik usljed dužeg postupanja oštećenog prema njemu", kazao je on.