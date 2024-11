"Marijanović iznajmio stan, nakon ubistva pobjegli ka sjeveru"

Marijanoviću je određeno zadržavanje do 72 sata. U okviru istrage o dvostrukom ubistvu, sinoć je saslušan i, navodno, pripadnik kriminalnog škaljarskog klana, Aleksandar Dacić. Nakon saslušanja, njemu je određeno zadržavanje do 72 sata. U pritvor do 30 dana ranije je poslat Sava Kaluđerović, koji je osumnjičen za pomaganje nakon izvršenja krivičnog djela.

U podacima iz istrage u koje je Portal RTCG imao uvid, Marijanović se prilikom iznajmljivanja stana predstavio da je iz Berana, a ženska osoba da je iz Bara.

Sumnja se da su se nakon izvršenja zločina Marijanović i Dacić uputili ka sjeveru zemlje. Nakon toga, Marijanović je, dalje se sumnja, nastavio da informiše Dacića o aktivnostima policije nakon ubistva.

"Miljan Marijanović imao jasnu ulogu da drugim članovima udruženja, koji su dana 06.11.2024. godine, lišili života Lipovina Petra i Pejaković Žarka iz automatskih puški, obezbjeđuje smještaj. Naime, do sada prikupljenim dokazima i obavještenjima utvrđuje se da je osumnjičeni dana 04.10.2024. zajedno sa još jednim za sada neidentifikovanim ženskim licem, a po prethodnim dogovorom i već razrađenim planom sa ostalim članovima kriminalnog udruženja iznajmio stan na druže vrijeme i to od Junčaj Toma, podstredstvom agenta za nekretnine", navodi su u dokumentu iz istrage u koji je Portal RTCG imao uvid.

Utvrđeno je da se prilikom zakupa stana osumnjičeni Marijanović i neidentifikovana ženska osoba, agentu za nekretnine lažno predočiili da stan zakupljuju za spostvene potrebe.

"Da da bi nakon zakupa predmetnog stana isti bio stavljen na raspolaganje za sada nepoznatim članovima kriminalnog udruženja koji su dana 06.11.2024. godine lišili života lica Lipovina Petar i Pejaković Žarka, Postupajući na navedeni način Marijanović je omogućio označením članovima kriminalnog udruženja da ostanu skriveni i neidentifikovani. Takode, utvrđeno je da je u cilju zakupa predmetnog stana, osumnjičeni koristio vozilo marke 'Polo' crne boje, reg. oznaka PG KP 508, koje vozilo je prethodno preuzeo od osumnjičenog Dacić Aleksandra", dodaje se u dokumentu.

Osumnjičeni Marijanović je agentu za nekretnine saopštio da se iz Bijelog Polja seli u Podgoricu. Agent je naveo da je Marijanović pokazao svoj pasoš koji je i fotografisala telefonom, dok joj je pomentuta djevojka saopštila da je iz Bara.

"On je predmetni stan posjetio 04.10.024. godine, sa jednom djevojkom koju je predstavio kao svoju curu. Tada je naveo da tu planiraju da tu zajedno žive. Takođe je navela da je za rentiranje stana tražila iznos od 450 eura za jedan mjesec, te uz to 450 eura na ime depozita, sa čim Miljan nije bio saglasan, tražeći da plati samo prvu kiriju. Kako je ona to odbila, to je Miljan na navedeno i pristao, pa su se dogovorili da u cilju zaključenja ugovora, a joj Miljan pošalje telefonom sliku svoje lične karte", navodi se u istrazi.

Ugovor o zakupu je sačinjen 21. oktobra na ime vlasnika stana i osumnjičenog Marijanovića.

"Međutim, navedeni ugovor Miljan nije potpisao, iako ga je više puta zbog nevedenog kontaktirala, ukazujući da ima dosta obaveza. Takođe je navela da je brojeve telefona Miljana Marijanovića proslijedila vlasniku stana. Iz Ugovora za zakupu stana jasno se zaključuje da su na ime zakupca navedeni lični podaci odnosno matični broj osumnjičenog", dodaje sew u dokumentu.

Nadležnima sumnju da je i Dacić izvršio krivična djela, potvrđuje i odbrana Kaluđerovića.

"Kritičnog dana, u Ulicu beogradsku kod Akademije nauka došao sa Dacić Aleksandrom, vozilom 'Polo', registraskih oznaka PG KP 508, da se potom Dacić tim vozilom uputio u nepoznatom pravcu, da bi se nakon nekih 30-40 minuta vratio u Ulicu beogradsku sa oštećenim vozilom, kao i da je Dacić bio u vidno uznemirenom stanju. Dalje iz odbrane osumnjičenog proizilazi da su se vozilom marke 'Golf 5', sive boje, osumnjičeni i Dacić, a kojim vozilom je upravljao osumnjičeni uputili ka sjeveru Crne Gore, konkretnije ka Andrijevici, da je tokom puta nesumnjivo zaključio da je Dacić učestvovao u izvršenju krivičnog djela - teško ubistvo iz člana 144 tačka 3 i 8 Krivičnog zakonika Crne Gore, no da je i pored navedeneg nastavio da ga vozi u željenom pravcu gdje ga je dovezao do određene kuće čiju tačnu lokaciju ne zna i tu ga je ostavio. Takođe, iz njegove odbrane proizilazi da je i nakon navedenog Dacić Aleksandra nastavio da obavještava o aktivnostima koje mu je bilo poznato da policija preduzima, a vezano za otkrivanje izvršilaca predmetnog krivičnog djela, kako bi mu tako osigurao da ostane nepronađen od strane policije", piše u dokumentu iz istrage.

Podsjetimo, Lipovina i Pejaković ubijeni su dok su se nalazili u automobilu, u blizini raskrsnice magistralnih puteva Podgorica-Cetinje-Nikšić.