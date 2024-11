Boljević priča da se o bjekstvima iz zatvora tada ćutalo, te tvrdi da je sa četvoricom kolega samoinicijativno krenuo u potragu nakon što je Balijagić pobjegao iz zatvora.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Bjelopoljac Alija Balijagić (65) , osumnjičeni za dvostruko ubistvo brata i sestre, prije gotovo tri decenije pobjegao je iz zatvora u Spužu, ali su nadležni ćutali o tome.

To je za “Vijesti” ispričao nekadašnji čuvar spuškog zatvora Dražen Boljević, a njegove navode potvrdio je još jedan bivši radnik zatvora.

Balijagić je tada, tvrdi Boljević, za dva dana uspio da se domogne padina Bjelasice, gdje mu se i izgubio trag, pišu Vijesti.

“Alija Balijagić je 1997. godine bio u zatvoru u Spužu. Izdržavao je neku od kazni zbog krađa, ili razbojništava. Tada je bilo drugačije u zatvoru i gotovo svi osuđenici bili su radnog angažovani, pa i on. U sred bijela dana pobjegao je iz radionice Kazneno-popravnog doma. Tog dana pobjegla su četiri zatvorenika. On, još jedan Bjelopoljac i dvojica Nikšićana”, kazao je Boljević.

Balijagić je u bjekstvu od 25. oktobra, a do sinoć niko od nadležnih nije objelodanio da je prije više od četvrt vijeka navodno pobjegao iz zatvora. Ako su tvrdnje Boljevića i njegovog nekadašnjeg kolege tačne, za šta “Vijesti” sinoć nijesu uspjele da dobiju potvrdu od izvora iz bezbjednosnih službi, nejasno je da li nadležni nijesu znali za “poduhvat” osumnjičenog za dvostruko ubistvo, ili su ga prećutali. Izvjesno je, međutim, da bi informacija o bjekstvu iz zatvora morala da bude sastavni dio dosijea čovjeka koji je iza rešetaka proveo gotovo četiri decenije...

“Nas trojica odlučili smo da pomognemo dvojici kolega u čijoj smjeni se to dogodilo. Dakle, samoinicijativno smo za njim tragali R. S., I. M., Ž. K., D. R. (imena poznata redakciji) i ja”, kazao je on.

On navodi da su prvobitno od osuđenika dobili podatke koji su im mogli pomoći - da se Balijagić najsigurnije osjeća u okolini mjesta gdje je odrastao - Bijelog Polja, ili nadomak Foče gdje se, navodno, svojevremeno krio.

“Rekli su nam da će sigurno krenuti ka Bijelom Polju. Provjeravali smo automobile, autobuse i vozove koji su išli ka sjeveru, a onda smo nas petorica smo pošli da ga tražimo. Bilo smo naoružani samo pištoljima. Izašli smo iz voza na Slijepač Mostu i pošli u bespuće za Balijagićem. Na obroncima Bjelasice sreli smo konjanika koji nam je rekao da je sreo čovjeka koji odgovara našem opisu, ali nas i upozorio da se moramo čuvati, jer nosi pušku. Došli smo do objekta u kom se navodno krio, ali smo, po kazivanju, zakasnili - nismo ga našli. To je čovjek koji ne staje. On je za tako kratak period stigao do Bjelasice i mi smo mu bili na tragu, a sada se uz kompletan sistem koji omogućava lociranje ne može pronaći”, kazao je Boljević.

On je objasnio da tada nijesu pronašli Balijagića, već da je uhapšen znatno kasnije.

Dvojac iz Nikšića koji je pobjegao istog dana uhapšen je nakon nekoliko dana, a četvrti, Bjelopoljac, prema njegovim informacijama, domogao se Turske.

Boljević se prisjeća da je Balijagić tada pobjegao na prelazu ljeta u jesen.

“Iako ih je četvorica pobjeglo, oni su se razdvojili odmah nakon što su dovoljno zamakli. Vjerujem da je Balijagić najsigurniji bio u sebe kada je sam i da nije nikome ni dozvolio da ide sa njim. Mi smo imali podatak da se krio u nekom selu blizu Foče...”, kazao je on.

Kazao je da je Balijagić u zatvoru bio povučen i poslušan, ali da je riječ o nepredvidivoj osobi, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti” da li je iko odgovarao zbog bjekstva, kazao je da nije niko.

“Za bjekstvo niko nije odgovarao, samo su neki podnijeli ostavke, a vrlo brzo su bile i smjene... Na tome se sve završilo”.

Balijagić je, kako se sumnja, 25. oktobra iz lovačke puške, najvjerovatnije petometke, pucao u ljude koji su ga nekoliko sati prije toga nahranili i počastili rakijom. To je navodno učinio samo nekoliko sati nakon što je policija, u potrazi za Balijagićem, obišla selo Sokolac i zaseok Zaboj u kom je kuća stradalih brate i sestre Madžgalj.

Nakon što je, kako se sumnja, pucao u leđa Jovanu Madžgalju, njegova sestra uspjela je da pozove policiju i prijavi zločin.

“Tada se veza prekinula. Ubio je i nju”, rekao je ranije “Vijestima” brat ubijenih, Velibor Madžgalj.

U noći između 25. i 26. oktobra, na petnaestak metara udaljenosti od kuće u kojoj su ubijeni Madžgalji, pronađena su dva patrona od lovačke puške, a psi tragači ukazali su na pravac kojim je ubica pobjegao sa mjesta zločina.

Te noći krenula je potraga za Balijagićem, a dan kasnije policajcima koji su pokušavali da pronađu bjegunca pridružila se i vojska.

Crnogorski policajci i vojnici Balijagića traže kroz šume, po drumovima, u napuštenim kućama, provjeravaju i ko prolazi automobilima, napravljeni su punktovi kroz Vranešku dolinu. Osim u selima i katunima iznad Bijelog Polja, policijski i vojni specijalci za Balijagićem su tragali i u brdima iznad Mojkovca, Kolašina, Pljevalja i Berana...

Na raspolaganju im je najsavremenija tehnika, termovizijske kamere, dronovi, policijski i vojni helikopteri, psi tragači...Pomažu im i kolege iz hrvatske policije, sa psima tragačima.

Sa druge strane granice isto čine i pripadnici bezbjednosnih službi Srbije, koji za Balijagićem tragaju od 2. novembra.

Na teritoriji Srbije za odbjeglim razbojnikom, silovateljem i osumnjičenim za dvostruko ubistvo tragaju pripadnici Uprave kriminalističke policije, Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, granična policija i policijski službenici policijskih uprava u Prijepolju i Užicu.

Više škola u tom području zatvoreno je zbog potrage za Balijagićem, a nastava se izvodi online, pišu Vijesti.