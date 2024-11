Premijer Milojko Spajić kazao je da su sinoć na sjednici Vijeća na nacionalnu bezbjednost raspravljali o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, te da je ubistvo između klanova bila glavna tema.

Istakao je da nedonošenje prvostepenih presuda otežava borbu protiv kriminala.

“Svi smo zabrinuti za stanje u Crnoj Gori i ono što se dešavalo- ubistva između klanova bila je glavna tema. Nedonošenje prvostepenih presuda glavni je razlog ovakvog stanja. Zbog nedonošenja prvostepene preude imate 40 kriminalaca na slobodi”, naveo je Spajić na konferenciji za medije.

Uprava policije, dodaje Spajić, ima ograničene mogućnosti praćenja kriminalnih klanova.

“Teško je UP i ANB da se nosi sa ovakvom situacijom. Imali smo dugu diskusiju sinoć. Došli smo do zaključka i operativnih koraka. Saglasili se svi oko njih. Jedan od koraka je Zakon o onemogućavanja zloupotrebe advokata u postupcima koji se vode pred našim sudovima. To je strategija koja će promijeniti dosadašnju strategiju advokata da odugovlače procede. Ti ljudi, pripadnici klanova su najbezbjedniji u zatvoru a meta postaju kada izađu na ulicu. To su lica koja ne bi trebalo da setaju sa našim građanima. Parlament da hitno usvoji prijedlog PES-a, Zakon o krivičnom postupku, jer je to zakonsko rješenje dobro”, kazao je Spajić.

Istakao je i da je broj sudija u specijalnom odjeljenju katastrofalan.

“Imamo ih samo šest”, ukazao je Spajić.

Izvršna vlast je, poručuje premijer, spremna da pomogne sudskoj da se naprave uslovi da imamo dvije smjene u sudovima.

“Ministarstvo pravde poslalo je međunaordnoj zajednici hitne zakone koji će riješiti stanje u sudovima. Poslali su to EK, Savjetu Evrope i Greco-u”, kazao je premijer.

Premijer je takođe i ukazao na problem Ustavnog suda.

“Bitno je da imamo predsjednika Ustavnog odbora da riješimo pitanje Ustavnog suda. Nije sada trenutak sa traženjem odgovornosti bilo koga”, izjavio je Spajić.

Novinare je zanimala i opcija uvođenja vanrednog stanja.

“To ne bi ničemu doprinijelo. Razumijem strah građana i saosjećam sa njihovom emocijom, ali država radi sve što je u njenoj moći. Nijesmo razmatrali uvođenje vanrednog stanja”, kazao je Spajić.

“Nije trenutak da se bilo čija odgovornost mjeri. Biće trenutaka kada će se ispitati svačija odgovornost, pa i direktora UP”, kazao je Spajić o Brđaninu.