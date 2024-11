Advokat Damir Lekić saopštio je da je danas na ročištu glavnog pretresa u predmetu Dražen Vojvodić i drugi, usljed postojanja osnovane sumnje da je izvršio krvično djelo teško ubistvo, zbog odsutstva člana Vijeća, kao i zbog lošeg zdravstvenog stanja, predsjednik vijeća

"S obzirom na to da sam podnio zahtjev za izuzeće postupajućeg državnog tužioca, rukovodioca Višeg državnog tužilaštva, danas sam podnio zahtjev za izuzeće i Vrhovnom državnom tužiocu Crne Gore, zbog postupanja u predmetu. Prije svega, ne mogu još uvijek da shvatim odnos tužilaca prema advokatima koji se odnosi na to da uvijek u tom postupanju ima određenih nedostataka. U ovom slučaju, opet se ponavlja situacija da mi Vrhovno državno tužilaštvo, kao braniocu koji je podnio zahtjev, ne uručuje rešenje kojim je odlučeno o tom zahtjevu", kazao je Lekić, piše RTCG.

Prema njegovim riječima, o sudbini tog zahtjeva tek se upoznao na jednom od prethodnih ročišta glavnog pretresa kada mu je, kako kaže, presjednik Vijeća saopštio da je vrhovni tužilac odbio njegov zahtjev za izuzeće. Na pitanje da li je dostavio odluku ili je to samo neformalno saopšteno, Lekić kaže da je isti rekao jeste, nakon čega je tražio da mu sud uruči.

"To je inače nije obaveza suda, već vrhovnog državnog tužioca, ali je opet, kao i u slučaju rukovodioca Višeg državnog tužilaštva, praksa se ponavlja i kod Vrhovnog državnog tužiloca, pa mi se odluka uručuje od strane suda neposredno na ročištu glavnog pretresa, a ne od strane organa koji je donio tu odluku i koji je dužan da je dostavi u ovom slučaju vrhovnog državnog tužioca i to u dogovorenom roku, kako bi mogao da se blagovremno upoznam i eventualno da preduzmem određenu radnju za koju smatram da je neophodna. Takođe, i u ovom slučaju rešenje je bilo dosta šturo, nije postavljeno bilo kakvih razloga u odlučenim činjenicama, jednostavno je tipsko rešenje na koje ne postoji pravo žalbe", ističe Lekić.

Kaže da u svakoj činjenici i u svakoj odluci moraju da postoje valjani razlozi.

"U ovom slučaju ih nije bilo. Tipska, običajna štura rečenica da je moj zahtjev za izuzeće rukovodica višeg državnog tužiloca neosnovan. A prethodno je samo citirano ono što se običajno dešavalo prije nego što se donijela odluka o tome, a to je šta sam ja rekao u zahtjevu i kako je izjašnjenje rukovoditelj Višeg državnog tužilaštva dalo. Imajući u vidu na tako šturo rešenje, a imajući u vidu da i u ovom slučaju smatram da i Vrhovni državni tužilac daje podršku u nezakonitom radu postupajućem državnom tužiocu i rukovodiocu Višeg državnog tužilaštva, da koriste u postupku ono što se ne može koristiti jer se radi o dokazima koji nisu pribavljeni u skladu sa zakonom. Dakle radi se o pravno nevaljanim dokazima koji ne mogu da egzistiraju u spisima predmeta a ni da se koriste", dodaje Lekić.

Mišljenja je, kaže, da nažalost, postoji jedan lanac nezakonitosti, a što je, prema njegovim riječima još gore, podrške u hijerarhijskom smislu od nižih ka višim tužiocima, piše RTCG.

"Da jedan drugom pružaju potporu u nezakonitom radu, kako bi eventualno izdejstvovali povoljan uspjeh, to sam podnio zahtjev za njegovo izuzeće i predložio da presjednik Vijeća dostavi spise predmeta sjedinice Vrhovog državnog tužilaštva kako bi se odlučilo o tom zahtjevu. To je predsjednik vijeća konstatovao da će da učini i ročište glavnog pretresa odložio za sljedeći ponedeljak, sa rezervom da li će do toga termina Vrhovno državno tužilaštvo uopšte uspjeti da donese odluku o toj pravnoj stvari, ali svakako je taj termin prethodno zakazan pa je on ostao", zaključio je Lekić.