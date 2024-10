Osumnjičeni kolašinac negira da je prijetio u kafani

Izvor: MONDO

"Zaklaću te, zapaliću vas, baciću vam bombu u lokal..."

Tako je, tvrde tužioci, Kolašinac F. D. krajem septembra zaprijetio jednom od vlasnika tamošnjeg kafića SFRJ, u koji mu je zabranjen ulaz.

To je, prema sudskim spisima, učinio nakon što se prethodno posvađao sa konobaricom u tom lokalu M. D., kojoj je, citiraju sudije, rekao “da imamo problem, završila bi u kontejneru”, pišu Vijesti.

Taj Kolašinac uhapšen je 29. septembra, a tri dana kasnije određen mu je pritvor do 30 dana.

Vijeće bjelopoljskog Višeg suda ostavilo je na snazi odluku sudije za istragu Osnovnog suda u Kolašinu.

Odbijajući kao neosnovanu žalbu njegovog branioca, obrazložili su da je pritvor osnovan, jer postoji opasnost od bjekstva, s obzirom da se F.D. skrivao od 26. do 29. septembra.

Sudije navode da osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizilazi iz spisa predmeta Osnovnog suda u Kolašinu.

“Okrivljeni je osnovano sumnjiv da je dana 24. 09. 2024. godine u ugostiteljskom objektu ‘SFRJ’ u Kolašinu, prijetnjom ugrozio sigurnost M. D. koja je obavljala poslove konobara, tako što je istoj uputio prijetnje ‘da imamo problem ti bi završila u kontejneru’, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i nesigurnosti, da bi nakon toga dana 26. 09. 2024. godine u istom ugostiteljskom objektu jednom od vlasnika J. M. prijetnjom ugrozio sigurnost upućujući mu riječi ‘zaklaću te, zapaliću vas, baciću vam bombu u lokal’, što je kod oštećenog izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti”.

Iz njegovog iskaza datog pred nadležnim tužilaštvom proizilazi da ima problem sa vlasnicima i zaposlenima u lokalu SFRJ, pišu Vijesti.

“Koji mu ne dozvoljavaju da boravi u tom objektu”.

On je negirao da je M.D. rekao bilo što drugo, osim: “Sreća ti je što nijesi muško”, kao i da joj je upućivao bilo kakve druge prijetnje.

“Za M. J. je naveo da su njih dvojica pričali ispred ugostiteljskog objekta, kada ga je J. udario pesnicom u predjelu lica, na šta mu je on uzvratio udarajući ga takođe pesnicom u predjelu glave, da bi nakon konflikta sa M. J. pobjegao i da nije bio u Kolašinu sve do 29. 9. 2024. godine kada ga je policija pronašla u porodičnoj kući”.

Tužiocima je rekao da je još 2018. godine imao problem sa M. D. i njenim društvom, te da je tada odgovarao iako su ga pretukli.

Ponovio je da nikome od njih nije prijetio, ali sudije obrazlažu da će činjenica da li je zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka, pišu Vijesti.

“Sud je u ovoj fazi postupka, a u okviru svojih zakonom propisanih ovlašćenja, na osnovu raspoloživih dokaza utvrdio da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, kako je to pravilno utvrdio i sudija za istragu, a materijalnu istinu u tom pogledu može utvrditi samo sudeće vijeće prvostepenog suda u daljem toku krivičnog postupka uz primjenu procesnog načela kontradiktornosti”, objašnjava vijeće Višeg suda u Bijelom Polju.

Obrazložili su i da je sudija za istragu pravilno našao da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljenog.

“Kako je ovaj okrivljeni osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, a imajući u vidu činjenicu da se nakon izvršenja krivičnog djela dao u bjekstvo, odnosno skrivao se od policijskih službenika sve do 29. 9. 2024. godine, kada je od strane istih pronađen u porodičnoj kući, po nalaženju ovog suda predstavlja jednu od okolnosti koja ukazuje na opasnost od bjekstva. Dovodeći ovu činjenicu u vezu sa ličnim i porodičnim prilikama okrivljenog, i to da je isti lice mlađe životne dobi, neoženjeno, nezaposleno, odnosno da ne postoje okolnosti koje istog vezuju za teritoriju Crne Gore, to po ocjeni vijeća ovog suda, navedene činjenice predstavljaju okolnosti koje opravdavaju bojazan od bjekstva i skrivanja okrivljenog”.

Vijeće dodaje i da je sudija pravilno odlučio i o osnovu za pritvor opasnost od ponavljanja krivičnog djela, jer je Kolašinac već pravosnažno osuđivan zbog ugrožavanje sigurnosti, nasilničkog ponašanja i laka tjelesna povreda, prenose Vijesti.

“Odnosno zbog krivičnih djela sa elementima nasilja, to sve navedeno u svojoj ukupnosti predstavlja konkretne i stvarne okolnost koje suprotno navodima žalbe branioca okrivljenog, opravdaju određivanje pritvora po pritvorskom osnovu iz čl. 448 st. 1 tač. 2 ZKP. Ispitujući po službenoj dužnosti pravilnog i zakonitost pobijanog rješenja vijeće Višeg suda u Bijelom Polju nalazi da je pritvor za sada nužna mjera te da se mjerama blažim od pritvora ne bi mogla postići svrha zbog koje je pritvor određen. Kod naprijed navedenog navodi žalbe branioca okrivljenog u smislu da ne postoje razlozi za određivanje pritvora prema okrivljenom, ocijenjeni su kao neosnovani”, piše u rješenju Vijeća kojim je predsjedavao sudija Dragan Dašić.