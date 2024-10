Saslušanjem svjedoka danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje okrivljenom Stefanu Đukiću i ostalim optuženim, za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića u Baru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Menadžer restorana "Savoja", svjedok Marijan Ljuši rekao je da ostaje kod izjave koju je dao u tužilačkoj istrazi.

Danas je ispričao da je sjedio na terasi lokala "Savoja" sa vlasnicom lokala Ljiljanom Bigović Osmanagić.

"U jednom trenutku pored nas je prošao momak sa silikonskom maskom, kapom, u crnoj šuškavoj trenerci, sa puškom u ruci. Ušao je u restoran i zadržao se deset do 15 sekundi. Milsim da je došao do prvog separea, tu je nekog tražio, pogledao je, nije bilo nikog. Nakon toga je izašao iz lokala", kazao je on.

U ranijem iskazu koji je dao u tužilaštvu u Baru naveo je da se događaj desio oko 14.35 časova i da je osoba koja je ušla naoružana u lokal bila izrazito visoka, oko metar i devedeset.

"Ljiljana je u jednom trenu rekla 'kuku, šta je ovo'. Momak koji je ušao u lokal ispred sebe je u rukama držao hekler. Rekao sam Ljiljani da bježi, ona je ostala", rekao je u prvom iskazu kod tužioca, prenose Vijesti.

Dodao je da je Vesko Gardašević, gost koji je najčešće sjedjeo na mjestu gdje je maskirana osoba, s heklerom u rukama, gledala kada je upala u lokal.

"Sjećam se da sam bila na terasi lokala. Ušao je momak u crnom, sa puškom u ruci i izašao. To je to čega se sjećam. Ostajem pri ranijoj izjavi" kazala je danas svjedokinja Bigović Osmanagić.

Svjedok Momčilo Lakićević se pozvao na zakonsko pravo da ne svjedoči jer je u srodstvu sa optuženima. Vuk Lakićević mu je rođeni brat, Stefan Đukić (Mandić) brat po majci, Danijela Mandić Đukić snaha, a Zorica Đurović majka.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Stefan M. Đukić prvog novembra 2019. kao saizvršilac počinio krivično djelo teško ubistvo, odnosno da je sa 15 hitaca ispaljenih iz automatske puške ubio Klisića i ranio Velizara Gardaševića, dok se njegova supruga, majka i polubrat – Danijela B. Mandić, Zorica Đ. Đurović, Vuk V. Lakićević, zatim Marko M. Vujadinović, Hasip B. Murić, Andrija B. Glavičanin i Bojan M. Vuksanović, optužuju za stvaranje kriminalne organizacije.

Glavičanin i Lakićević su optuženi za neodzvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok je Đukić takođe optužen za isto krivično djelo.

Okrivljeni Đukić, Lakićević i Vujadinović su optuženi da su 20. avgusta 2019. godine, pokušali da ubiju Gardaševića u Baru, odnosno da su kao saizvršioci počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju.