SDT tvrdi da je Zoran Lazović, na upite svog sina Petra, poklonio Zviceru blindiranu tojotu.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Lazović i Katnić se od 14.aprila nalaze u privoru.

Specijalno tužilaštvo mora do 14.oktobra odlučiti hoće li se podići optužnica protiv njih dvojice, piše RTCG.

Prema spisima premeta koje se nalaze kod SDT, sadržaj skaj prepiske je sledeći:

"Ja tati kažem da me Born pitao ima li Ranko da prodaje koju blindu, jer mu treba nešto, a on mi rekao 'uzećeš moju blindu i poklonićeš mu'. Ali ti ne pominji ništa još, nego da znas", napisao je Petar Lazović, "Pošteno vala", odgovara Milović,prenosi RTCG.

"Ako se ima u vidu da je dana 26. januara 2021. godine zaustavljeno vozilo marke 'Toyota', registarskih oznaka PGJS898, što je konstatovano u patrolnom listu Uprave policije Stanice policije Kotor, patrolni list broj 163 od 27. januara 2021. godine, i da su u tom vozilu bili Radoje Zvicer i Veljko Belivuk, te da iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance broj 05-211/243/720 proizilazi da je to vozilo bilo registrovano do 13. februara 2021. godine, odnosno tačno do vremena kada se razgovara o činjenici da vozilu ističe registracija, to jasno proizilazi da da je to vozilo upravo vozilo koje je okrivljeni Zoran Lazović poklonio Radoju Zviceru", navodi se u spisima SDT-a.

U skaj prepiskama koje sačinjavaju dokaznu građu se detaljno opisuje i na koji način je Zvicer preuzeo vozilo marke Tojota, kako piše portal RTCG.

Neizostavan dio dokaza jeste i prepiska između Šarića i Petra Lazovića:

Lazović"kako si brate, šta radiš".

"Dobro je brate, šta radite vi? Kako je stari Vuk", naveo je Šarić.

"Dobro, standardno. Vikend malo u lov", odgovara Lazović.

"I kod mene nema ništa novo, sve neko čekanje i odlaganje. Pozdravi mi Z, tu sam uvijek za vas", navodi Šarić.

Lazović onda pita "kako se držiš zdravlje, vježbaš li".

"To je dobro, i treniram, održavam se", kaže Šarić.

"To je najbitnije, evo te poz aco bemax", dodaje Lazović.

"Pozdravi ga, i Tigra uvjek"; odgovara Šarićm, tvrdi SDT.