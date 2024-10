U grupnom čatu, preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, razgovarali su Vujotić - Amico, odbjegli šef zločinačkog kavačkog klana Radoje Zvicer - Born i bjegunac sa policijskom značkom Ljubo Milović koji je pisao sa naloga Oficir.

Izvor: kurir/ printscreen/ libertas

Nekoliko visokopozicioniranih članova kavačkog klana krajem jula 2020. godine raspravljalo je o tome da li je Radojica Rajo Božović na strani škaljaraca, navodeći da im “Zećani predstavljaju veliku brigu”, pa u tom kontekstu Milan Vujotić poručuje da Rajo nije naivan da ulazi u bespotrebne okršaje, pa da strepi za život svog sina:

“Što će Raju da mu neko sina ubije?”, poručuje telefonskom porukom 26. jula 2020. godine, pišu Vijesti.

Prepisku počinju nekoliko dana nakon što su u ratu nekada jedinstvenog kotorskog klana likvidirani Saša Klikovac u Podgorici, a potom Alan Kožar i Damir Hadžić na ostrvu Krf u Grčkoj.

Klikovac je život izgubio 18. jula te godine, zbog navodne povezanosti sa kavačkim klanom. Pet dana kasnije u Grčkoj su ubijen jedan od vođa zločinačkog škaljarskog klana, Baranin Alan Kožar i njegov bliski saradnik, Damir Hadžić iz Užica, podsjećaju iz Vijesti.

Radojicu Božovića i Luku Bojovića pominje Milović, koji kolegama iz klana piše da se plaši da “Rajo i Luka diktiraju tempo”...

To govori nakon što je kolegama prenio detalje istrage ubistva Klikovca.

“Uglavnom mali je ispričao sve. I DNK se podudario”, piše Oficir.

Zvicer poručuje da je to odlično, kako bi se odmah “presjekli Zećani”.

“Jer da im je prošlo ne bi stajali”.

“Znate suštinu, al’ malo da izdetaljišem... Bucko je sve ispričao i sve se podudara sa otiscima, DNK, i barutnim česticama... Bucka je Marković angažovao i obećao mu 20 h, vrbovao ga davno, pitao ga Bucko da mu završi neku kombinaciju, ovaj ga pitao je li spreman da puca, on rekao da nije al’ bi pomogao što treba. Marković mu rekao da će se javiti... Skoro ga zove da se vide, i na tel. obični mu zakazuje sastanak, gledaju se pet dana prije nego je izašao Klikovac iz zatvora i kaže mu da treba da ga ubiju po nalogu Kožara. On da vozi auto, a Marković da puca... Obilaze golfom više puta to mjesto. Taj dan kreću, čekaju ga, vide ga ispred kuće, Bucko vozi, a Marković na zadnjem sjedištu iza suvozača, prilazi vozilu, ovaj puca i bježe bulevarom, pa preko Starog, put Mrka, i Marković šteka kola u selo... Pare naravno nije dobio. Ispalili ga. Tako da je vjerovatno Krstović dao lovu Kožnom”, šalje Milović.



Zvicer piše da su dobili 100.000 eura za to ubistvo, nakon čega Milović dodaje:

“Jes, al’ Bucko 5 eura zakučio mučenik. Ponovio sve kod tužioca. Pada je u nesvijest od one ogrlice, trese na desetku dobro od nje”.

“Ogrlica mu stigla prije para”, komentariše Zvicer.

Policajac tada konstatuje da su škaljarci koji su učestvovali u toj likvidaciji “lunje”, jer su prešli toliki put da ih niko ne vidi, a nijesu zapalili auto korišćeno u ubistvu.

Dodaje i da je na njih bio veliki pritisak “da odrade posao”...

Zvicer mu na to odgovara da su škaljarci ubili nevinog čovjeka, a Vujotić konstatuje: “Zato će i popadati. Ogriješili su se”.



Milović piše da je dobro što je taj slučaj riješen brzo.

“Dobro kako nije. Oni su demoralizovani sad, i zbog Kožara i Damira i još kad im Lazović i Katnić legnu na leđa”, piše Vujotić.

Šef kavačkog klana šalje fotografisan skaj kod Markovićevog kriptovanog telefona i objašnjenje da ne prima poruke.

“Zećani su velika briga, Veko i oni. Mogu oni da se foliraju koliko oće”, piše Zvicer, a Vujotić dodaje: “Ako uvežu Kamatu sa ovim, zećani će svi svoj put”...

Iz prepiske pripadnika kavačke kriminalne grupe proizilazi da nadimkom Kamata oslovljavaju Igora Krstovića.

Nakon toga Milović kreće sa optuživanjem Božovića i Bojovića: “Ja to mislim odavno. I da im je Rajo tata”.

Vujotić ga tada pita za koga će Veko da se bori: “Dedovića nema, Kožara nema. J**e se njemu za Vukotiće i za Kamatu”.

Šef kavčana objašnjava da će se Vjekoslav Lambulić boriti za Sašu Boretu, Luku Bojovića, ali i “za strah”...

“Ja mislim za Luku... I da Rajo i Luka diktiraju... Možda griješim, al’ se bojim da se iza brda Rajo valja”, piše Milović.

Vujotić pita što je Luka uradio Lambuliću da bi se Zećani borili na njegovoj strani i dobija objašnjenje od Zvicera.

“On je dobro sa Orasom, ali kao hvali mene... Znaju se oni dugo... Ugroženost kume, Krstović mu jedva pretek’o, misli i on je na macu”.

“Pa šeta po Podgorici pješke bulevarima?”, pita Vujotić.

Zvicer tada predlaže da uhapšeni zbog ubistva Klikovca treba da špijaju Krstovića: “Ako ga uopšte ima u priči, Marković je drug Vukadinovića sa kojim komanduje Boreta”, a potom odgovara Vujotiću.

“Šeta, ali se prekrsti kad iz kuće pođe”.

“Zna se zašto je Krstović. Vjeko ima brata, neće da dozvoli da ga izgubi zbog našeg rata i posla u koji nije bio”, insistira Vujotić, ali Milović vraća Božovića u fokus priče.

Ekipi piše kako je Božović “popio korpu” od Zorana Lazovića i Duška Golubovića, ali i da bi upozorio svog saradnika Lambulića da se ne petlja sa škaljarcima da ne “stoji iza priče”..

“Kad je bio problem sa Savićem, dobro su ga uvrijedili, kompleksaš je ono... Druga stvar, da ne stoji iza priče rekao bi davno Vjeku da se ne petlja sa Kožarom i ostalom ekipom”, šalje on.

Vujotić tada pita: “Ima li Rajo sina?”.

“Sinove je gurnuo Vjeko, kripte nose, blinde voze”, šalje Milović, a Zvicer dodaje da je Aleksandar Stanković - Sale Mutavi ”Raja izbacio naglavačke iz uprave”.

“Mislim da su ove glave iz Grčke svakog od njih dozvale”, zaključuje Zvicer.

“I ođe ga je Zoran bukvalno izbacio iz hotela Podgorica, povukao se sa Čovićem kao pi**a”, dodaje Lazović.

“Ostarao je on lijepo, što će njemu da mu neko sina ubije? Ista priča kao Brano. Vjekov sin vozi blindu zbog Brajovića. Jer neće mu niko sina bez Brajovići, prije no njega ili brata, a oni se voze u obična i šetaju pješke”.

Milović mu odgovara da bi volio da je tako, a Zvicer poručuje: “Ja bih volio da nas mimoiđu. Opet tamo nema tri momka”.