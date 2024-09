A.M. (40) uhapšen je danas u Golubovcima zbog sumnje da je u martu ove godine pokušao da ubije jednu osobu, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar', Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, lišili su slobode lice A.M. osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Naime, 22. marta oko 00.35 časova ispred jednog ugostiteljskog objekta u Golubovcima osumnjičeni A.M. (40) i Z.M. (35) upotrijebili su vatreno oružje – pištolje u ilegalnom posjedu i tom prilikom ispalili najmanje 25 projektila u pravcu oštećenog lica, usljed čega je on zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu prostrelne rane u dijelu nadlaktice desne ruke", ističe se u saopštenju.