Daliborka Vuksanović juče svjedočila u postupku protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Sekretarka Sudskog savjeta Vesna Aćimić rekla mi je da arhiviram predmet sa anonimnom prijavom grupe građana o vođenju krivičnog postupka protiv tadašnjeg sudije Osnovnog suda u Rožajama Milosava Zekića. To sam i uradila, ali sam, zbog nepovjerenja u Aćimić, koja ni za najmanju sitnicu nije željela da preuzme odgovornost, na korici spisa konstatovala da sam predmet arhivirala po njenom nalogu. To me je, kazala mi je kasnije koleginica Miroslava Raičević spasilo, jer je Aćimić, navodno, htjela mene da okrivi za sve."

To je juče u podgoričkom Višem sudu u Podgorici izjavila Daliborka Vuksanović, koja je svjedočila u postupku protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, prenose Vijesti.



Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u tom predmetu tereti da je sredinom februara 2019. godine zloupotrijebila službeni položaj tako što je omogućila sudiji Zekiću da ne bude privremeno udaljen sa posla, iako se protiv njega vodio krivični postupak pred kotorskim sudom.

“U Sudskom savjetu sam radila od juna 2017. do jula ove godine. Koleginica Anđa Reljić i ja smo bile zadužene za rad na pritužbama. Kada je stigla pritužba grupe građana, koja se odnosi na sudiju Zekića, u januaru 2019. godine zatražila sam izjašnjenje predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, gdje se taj postupak vodio. Takva je bila procedura. Kada je to izjašnjenje stiglo, na moje pitanje da li da pripremim materijal za sjednicu Sudskog savjeta, sekretarka Vesna Aćimić mi je rekla da još malo sačekamo. Navodno, čekala je da još nešto stigne”, kazala je Vuksanović.

Tvrdi da joj je Aćimić u aprilu 2019. godine rekla da pritužba neće ići na sjednicu Sudskog savjeta, pišu Vijesti.

“I da je arhiviram. To sam i uradila uz konstataciju na koricama omota da je to bio nalog Aćimić. Nijesam joj vjerovala. Dovoljno sam upoznala njen karakter. Za sve je krivila zaposlene. Od aprila 2019. godine nijesam imala kontakta sa tim predmetom. Kada je, naredne godine, Akcija za ljudska prava aktuelizovala tu priču, bila sam na bolovanju. Pozvala me je koleginica Miroslava Raičević i pitala gdje je predmet. Rekla mi je da me je natpis na omotu spasio jer je Aćimić, navodno, htjela mene da okrivi”, kazala je Vuksanović.