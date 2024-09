Apelacioni sud potvrdio je odluku predsjednice specijalnog vijeća, sutkinje Nade Rabrenović, koja je sa 800 eura kaznila advokaticu Dinu Šabotić zbog neopravdanog nedolaska na suđenje Vesni Medenici u Višem sudu u Podgorici 13. juna.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Šabotić je tada zastupala okrivljenog Luku Bakoča.

Rješenjem Višeg suda, advokatica se obavezuje da plati i troškove odlaganja glavnog pretresa u iznosu od 2.587,50 eura.

Apelacioni sud je odbio kao neosnovanu žalbu advokatice Maje Turković, punomoćnika Dine Šabotić.

U obrazloženju rješenja Apelacionog suda, između ostalog, navodi se da iz spisa predmeta proizilazi da je branilac Bakoča, advokatica Šabotić, 3. juna dostavila Višem sudu u Podgorici podnesak kojim obavještava sud da otkazuje punomoćje tom optuženom.

“Iz zapisnika o glavnom pretresu od 13. 6. 2024. godine, proizilazi da branilac optuženog Bakoč Luke, advokatica Dina Šabotić, nije pristupila na glavni pretres od 13. 6. 2024.godine, u 8.30 časova, iako je uredno obaviještena rješenjem sa glavnog pretresa od 29. 3. 2024. godine. Odredbom člana 325 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, propisano je da će uredno pozvanog branioca, čiji je neopravdani nedolazak doveo do odlaganja glavnog pretresa vijeće kazniti novčanom kaznom do 1.000 eura i obavezati da plati troškove odlaganja glavnog pretresa”, piše u odluci suda.

Šabotić, međutim, tvrdi da je odluka Apelacionog suda neosnovana, pristrasna i subjektivna.

“U posljednje vrijeme primjetan je zabrinjavajući trend u kojem se advokati, umjesto da budu poštovani kao ključni akteri pravosudnog sistema, kažnjavaju za okolnosti na koje često nemaju nikakav uticaj. U mom slučaju, iako je odbrana okrivljenog bila u potpunosti obezbijeđena postavljanjem branioca po službenoj dužnosti, sud je ipak odlučio da me kazni. To jasno pokazuje kako se previđaju činjenice i kako se krivica neosnovano prebacuje na advokate. Štaviše, ja nisam ni mogla da utičem na odlaganje ročišta, jer je to tražio novi branilac okrivljenog, a ne ja. Uprkos tome, Apelacioni sud je svojim rješenjem potvrdio prvostepenu odluku, čime su me zapravo pretvorili u ‘žrtveno jagnje’ pravosudnog sistema, koji je, umjesto da pravično sagleda sve činjenice, stao u odbranu postupajuće sudije”, rekla je ona.

Advokatica je konstatovala da takva praksa ozbiljno narušava povjerenje u nepristrasnost pravosuđa i njegovo pravilno funkcionisanje.

“Advokati ne bi trebalo da budu kažnjavani za okolnosti na koje ne mogu uticati, pogotovo u situacijama gdje odbrana okrivljenog nije bila ugrožena. Kazne ovakve vrste samo odvraćaju pažnju od pravih problema, kao što su dugotrajnost postupaka i česta odlaganja, za koja advokati ne bi smjeli snositi odgovornost. Ovo je još jedan primjer kako se teret neefikasnosti pravosudnog sistema neopravdano prebacuje na advokate, dok ključni problemi, poput efikasnog sprovođenja postupaka u razumnom roku, ostaju neriješeni”, izjavila je Šabotić.