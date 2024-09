Službenici policije juče ujutru bezuspješno su na kućnoj adresi tražili optuženog Sašu Čađenovića, ne znajući da mu je Viši sud dozvolio da zbog porodičnih obaveza privremeno napusti objekat stanovanja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz Višeg suda i Uprave policije nisu odgovorili na pitanja Vijesti o tom slučaju, odnosno zbog čega institucija kojom rukovodi Zoran Brđanin nije obaviještena o odluci suda.

Čađenović je morao napustiti stan zbog jednogodišnjeg pomena članu uže familije.

“Odobrava se Čađenović Saši, prema kojem su određene mjere nadzora rješenjem Višeg suda u Podgorici Kvs.broj 477/24 od 11. 7. 2024. godine i to: zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, koja se ima kontrolisati elektronskim nadzorom, na adresi... u Podgorici, u kojem optuženi mora boraviti dok traje ova mjera i za koje vrijeme se ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, osim po pozivu suda, da može privremeno napustiti stan radi obilježavanja jednogodišnjeg pomena... u selu Brskut, Opština Podgorica dana 12. 9. 2024. godine od 08,00 do 18,00 časova”, navodi se u rješenju Višeg suda kojim rukovodi Zoran Radović.

Oni, međutim, do zaključenja ovog broja Vijesti nisu odgovorili na pitanja - da li su o odobrenju Čađenoviću obavijestili Upravu policije, čiji službenici su zaduženi da provjeravaju poštuje li bivši specijalni tužilac izrečene sudske mjere...

Ni iz Uprave policije nisu odgovorili da li i koliko često njihovi službenici provjeravaju poštuje li Čađenović mjeru zabrane napuštanja stana, odnosno kućnog pritvora.

“Ako da, jesu li jutros službenici UP kontrolisali da li je Čađenović u svom stanu i jesu li ga tamo zatekli? Ako nije tamo zatečen, da li je o tome obaviješten nadležni državni organ - Viši sud u Podgorici”, neka su od pitanja novinara Vijesti.

Nezvanični izvor Vijesti iz te službe rekao je da su policijski službenici bili u redovnom obilasku Čađenovića koji je u kućnom pritvoru, ali da ga nisu našli.

“Sve smo blokirali, ali naknadno je utvrđeno da Čađenović ima odobrenje. O tome nas, međutim, niko prethodno nije obavijestio”, kazao je sagovornik lista iz vrha Uprave policije.

Vijestima je početkom avgusta iz UP rečeno da službenici te institucije više puta dnevno obilaze one kojima su izrečene mjere kućnog pritvora, navodeći da se još nije dogodilo da neko od bivših funkcionera, poput direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović ili bivšeg prvog čovjeka Uprave policije Veselina Veljovića, prekrši tu mjeru.

“Nijedno lice kojem je određena mjera zabrana napuštanja stana i prostorija do ovog momenta nije prekršilo izrečenu mjeru”, tvrdili su iz Uprave policije.

Precizirali su tada da “policijski službenici svakodnevno, i po više puta, vrše obilazak mjesta boravka lica kojima je određena mjera kućnog pritvora o čemu se sačinjavaju službene zabilješke i vode evidencije”.

“Službenici Uprave policije anagažovani u dijelu praćenja realizacije mjera nadzora koje donose državni organi, u skladu sa planskim aktivnostima, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju praćenja istih”, kazali su iz UP.

Zakon dozvoljava sudu da okrivljenog pošalje kući, ali uz kontrolu njegovog kretanja pomoću takozvane nanogice.

Iz podgoričkog Višeg suda nedavno su kazali “Vijestima” da su u velikom broju slučajeva prinuđeni da okrivljenima određuju pritvor u nedostatku tehničkih uslova za kontrolisanje onih kojima izreknu mjeru zabrane napuštanja stana.

Saopštili su to odgovarajući na pitanja o mjerama koje propisuje Zakon o krivičnom postupku (ZKP), kada postoji mogućnost opstrukcije krivičnog postupka u slučaju bjekstva okrivljenog.

“Naime, prethodno navedena mjera nadzora uz kontrolu elektronskim nadzorom je predviđena zakonom kao sredstvo obezbjeđenja nesmetanog vođenja postupka, prethodno citiranom zakonskom odredbom, i kao takva je odličan supstitut pritvoru, kao najtežoj mjeri ograničenja slobode, međutim u nedostatku tehničkih uslova za sprovođenje iste, sud je prinuđen da u velikom broju slučajeva određuje pritvore”, kazali su ranije iz suda.

Objasnili su tada da je poznato da Ministarstvo pravde posjeduje elektronske uređaje za praćenje izvršenja kazne zatvora u prostorijama za stanovanje: “Dok uređaji za kotrolu mjera nadzora još uvijek nisu obezbijeđeni, prema informacijama kojima raspolaže ovaj sud, a što smatramo da je zaista neophodno obezbijediti kako bi ove mjere bile primjenjive i u praksi”, objasnili su iz Višeg suda u Podgorici.

Zakonom o krivičnom postupku predviđene su alternativne mjere pritvoru, ukoliko “postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao pobjeći, sakriti se, otići u nepoznato mjesto ili u drugu državu ili ometati vođenje krivičnog postupka”...

Iza rešetaka bio od decembra 2022. do jula 2024. godine

Čađenoviću je sredinom jula ukinut pritvor, u kom je praktično bio od hapšenja u decembru 2022. godine.

Potom je pušten na slobodu, ali uz zabranu napuštanja stana.

On je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ga da je službeno djelovanje podredio interesima kavačkog kriminalnog klana, na čelu sa Radojem Zvicerom.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici u oktobru prošle godine, potvrdilo je optužnicu protiv njega.

Optužnicom je predstavljeno da je tokom druge polovine 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju je na teritoriji više zemalja stvorio Zvicer i da je u djelovanju kriminalne organizacije postojao uticaj na državno tužilaštvo.

“Pri čemu je okrivljeni Saša Čađenović, kao specijalni tužilac, sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije iz Uprave policije, u cilju realizacije kriminalnog plana prihvatio da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su mu prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da prikriva izvršioce najtežih krivičnih djela i ne pokreće krivične postupke protiv njih”, navodi se između ostalog u optužnici.