Čađenović je uhapšen u decembru 2022. godine zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, ukinut je pritvor, potvrdio je "Vijestima" njegov branilac advokat Vaso Bečanović.

Naveo je da je vijeće Višeg suda donijelo rješenje kojim je Čađenoviću ukinut pritvor.

Početak suđenja je zakazan za 16. jul.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ga da je službeno djelovanje podredio interesima kavačkog kriminalnog klana.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici u oktobru prošle godine, potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića, prenose Vijesti.

Optužnicom je predstavljeno da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije na način što je tokom druge polovine 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju je na teritoriji više zemalja stvorio okrivljeni Radoje Zvicer, da u djelovanju kriminalne organizacije postoji uticaj kriminalne organizacije na državno tužilaštvo.

"Pri čemu je okrivljeni Saša Čađenović, kao specijalni tužilac, sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije iz Uprave policije Crne Gore, u cilju realizacije kriminalnog plana prihvatio da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su mu prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da prikriva izvršioce najtežih krivičnih djela i ne pokreće krivične postupke protiv njih, tako što će uklanjati krivične prijave podnijete protiv Radoja Zvicera, Igora Božovića, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Aleksandra Paunovića i Aleksandra Ljumovića, a okrivljene Radoja Zvicera, Milana Vujotića, Dragana Živkovića i Radoja Živkovića predstavljati kao NN izvršioce iako mu je bio poznat njihov identitet, da uklanja izvještaje dobijene od Europola iz spisa predmeta, da prikriva podatke dobijene od Europola koji su mu lično predati na USB memoriji i da tako dobijen materijal selektuje i na CD narezuje samo odredjene komunikacije i uz spise predmeta u kojima je dobio te podatke dostavlja sudu i ukloni USB memoriju is spisa predmeta sa komplet dostavljenim materijalom koji je lično primio, pri čemu je svjesno izbjegavao da preduzme krivično gonjenje protiv Radoja Zvicera – organizatora kriminalne organizacije i istaknutih članova kriminalne organizacije - Duška Roganovića, Petra Lazovića, Ljuba Milovića, Radoja Živkovića, Nikole Spasojevića, Slobodana Kašćelana, Milana Vujotića, Dragana Kneževića, Radovana Mujovića, Radovana Pantovića i Nikše Perovića i drugih i svjesno prema okrivljenom Perunović Zdravku, pripadniku kriminalne organizacije nije predložio odredjivanje pritvora, što mu je omogućilo da se nakon izlaska iz zatvora da u bjekstvo", piše u optužnici.

Branioci advokati Lazar Aković i Vaso Bečanović su na kontroli optužnice izjavili da za ovakve tvrdnje optužba nije ponudila dokaze.

"Nema niti jednog dokaza da je okrivljeni Čadjenović postao član kriminalne organizacije koju je navodno stvorio Zvicer. Činjenični opis je nejasan u pogledu odlučne činjenice od koga je to okrivljeni Čadjenović vrbovan da postane pripadnik kriminalne organizacije koju je stvorio Radoje Zvicer i koji mu je to pripadnik kriminalne organizacije prenosio naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije Zvicera“, istakao je Aković.

Naveo je da se Čađenoviću stavlja na teret da je prikrivao izvršioce najtežih krivičnih djela i da nije protiv njih pokretao krivične postupke.

"Ovakva teza optužbe je neutemeljena i lako oboriva. Optuženi Čađenović je kao tužilac optužio više desetina lica koja su pripadnici 'kavačkog klana'. Između ostalog optužio je za najteža krivična djela i Radoja Zvicera, organizatora kriminalne organizacije čiji je on navodni član. Primjera radi, navešću dva predmeta u kojima je optuženi Čadjenović protiv svog navodnog organizatora kriminalne organizacije Zvicera i članova kriminalne organizacije kojoj navodno pripada podigao optužnice. Tako, protiv navodnih vođa tzv. 'kavačkog klana' početkom maja 2021. godine u predmetu nazvanom 'Kod' optuženi Čađenović (kada je već bio po tezi optužbe član kriminalne organizacije koju je stvorio Zvicer) je kao postupajući tužilac otvorio istragu, dok je 21. oktobra 2021. godine u tom predmetu podigao optužnicu protiv Slobodana Kašćelana, Radoja Zvicera, Radoja Živkovića, Milana Vujotića, Dragana Kneževića, Vladimira Vučkovića, Srdjana Juriševića, Zdravka Perunovića, Miloša Radonjića, Darka Prelevića, Aleksandra Dragićevića, Zorana Kneževića i Milana Kneževića, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo putem pomaganja (izvršenog na štetu Nikole Stanišića) i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Optužica je potvrđena od strane ovog suda. Dana 21.12.2022. godine, od strane Višeg suda potvrđena je još jedna optužnica vezano za otmicu i smrt Mila Radulovića zvanog Kapetan, koju je podigao ovdje optuženi kao tužilac. Optužnicom su obuhvaćeni državljani Srbije Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković i Ratko Živković. Na optužnici su i Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan, Radoje Živković, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Duško Roganović, Miloš Radonjić i Vladimir Vučković", rekao je Aković, pišu Vijesti.

Ukazao je da nema dokaza da je Čađenović imao sa bilo kim od kriminogenih lica komunikacije koje su ostvarene preko “SKY ECC” ili na bilo koji drugi način, te da prema dostupnim sadržajima “SKY ECC” komunikacija organizator kriminalne organizacije i pripadnici iste ne pominju njegovo ime.

Pod tačkom II optužnice okrivljenom se stavlja na teret da je u cilju realizacije kriminalnog plana nevršenjem svoje službene dužnosti pribavio korist Dušku Roganoviću na način što dana 24.09.2020. godine nije pokrenuo postupak protiv njega u predmetu SDT-a Kti-S br. 12/20 iako je svjedok saradnik Milan Kankaraš na zapisniku o saslušanju svjedoka saradnika Kti-s br. 12/20 od 24.09.2020. godine izmedju ostalog izjavio: 'što se tiče ubistva Predraga Peda Pejovića znam da je to organizovao Roganović Duško sa svojom ekipom. Ovo znam jer sam, kada se to desilo, komunicirao sa Duškom Roganovićem preko kripte i da sam ga pitao da li zna da je Pedo ubijen, a on mi je odgovorio da zna, mislim da mi je čak i rekao nešto u smislu otišla je pedala, a iz nastavka poruka ja sam zaključio da je upravo sa njegovim ljudima organizovao to ubistvo'. Nakon sprovedene istrage okrivljeni kao tužilac vezano za ovaj slučaj protiv određenog broja lica podigao je optužnicu Kt-S br. 50/20 dana 26.11.2020. godine. Tog dana, predao je istu u pisarnicu SDT-a, a pisarnica tužilaštva je predala optužnicu Višem sudu u Podgorici. To, kako se tvrdi da je Petar Lazović obavijestio Zvicer Radoja dana 27.11.2020. godine da su izvukli iz prijave Duška Roganovića, ne znači da je okrivljeni Čadjenović nezakonito postupao i po nečijim upustvima, već bi moglo značiti, da je Lazović kao službenik policije koji je radio na poslovima operativne podrške, imao informaciju iz njemu poznatih “izvora” da je podignuta optužnica, kojom nije obuhvaćeno ime Duška Roganovića i da je tu informaciju 'plasirao' Zviceru, a da je Zvicer 28.11.2020. godine porukom obavijestio Slobodana Kašćelana da se neće pokretati krivični postupak protiv Duška Roganovića, tako što mu je napisao poruku 'završio sam Dulu da ga ne hapse'", naveo je Aković, prenose Vijesti.