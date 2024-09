Zatvorenici u crnogorskim zatvorima najavili su bojkot predstojećih izbora ukoliko nadležni organi ne ispune obećanja i ne pokrenu proces usvajanja zakona o amnestiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

To je za Vijesti kazao advokat Damir Lekić, koji, kako tvrdi, u borbi za amnestiju zastupa više od 500 zatvorenika.

Navodi da uprkos brojnim obećanjima političara tokom predizbornih kampanja, zatvorenici i njihove porodice i dalje čekaju konkretne poteze, dok uslovi u zatvorima ostaju izrazito loši.

“Već duži vremenski period nadležni državni organi ne govore ništa o zakonu o amnestiji. Dolaze i prolaze skupštinska zasjedanja, a o ovome zakonu ni govora, pa ni u najmanjim naznakama. Ranije se drugačije govorilo. Poslanici i njihovi poslanički klubovi ranije su sa velikom dozom predusretljivosti kazivali kada se govorilo na ovu temu, i to posebno pojedini prije nego što su uopšte od strane građana birani i izabrani na određene visoke pozicije u politici. Kako su izabrani to su očigledno u potpunosti zaboravili na prethodno date riječi i obećanja, i to kao da više uopšte ništa ne znače, odnosno kao da te riječi iz njihovih usta nikada nisu izlazile, i počeli su da ćute, tj. da se prave nijemi, nevješti i zaboravni”, kazao je Lekić.

On je rekao da su zato u potpunosti nebitni njihovi razlozi zbog kojih dvojako govore o tom pitanju - čas jedno, čas drugo - ili kad izbjegavaju da pričaju na te teme, pojašnjavajući da su jako zauzeti i da nemaju bukvalno nimalo vremena da se bave time...

“Iz čega proizilazi da su ta data obećanja i riječi nevažni i da su ti građani kojima su upućivane te riječi i davana takva obećanja u potpunosti nebitni. Shvatamo da se, u onim delirijumima političkih kapmanja prilikom prikupljanja glasova od strane glasača, u cilju pridobijanja istih, zna malo čedno i pretjerati i preuveličati, ali ipak samo malo, ali nikako ne možemo da shvatimo niti da prihvatimo da se sva ta priča i sva ta obećanja svedu na puste i obične beznačajne i bezlične riječi, odnosno neke izlizane komentare i retoriku koja uopšte nema bilo kakav značaj, kao ni smisao, a koja je upućena onako ‘ofrlje, reda radi’ i koja nema bilo kakvu snagu, već je samo data u smislu - obećanje ludom radovanje”, rekao je advokat.

On je rekao da su predugo čekali, da vrijeme prolazi ali da se ništa se ne dešava.

“Niko se ne oglašava ni najmanje. Ne postoji čak ni nacrt zakona, a da ne govorimo o njegovoj varijanti u kojoj bi se on na dnevnom redu nalazio u skupštinskoj proceduri predat narodnim poslanicima na glasanje. Ova se priča čak uopšte ne bi ni potezala da nisu postojila prethodno date riječi i obećanja. Ali očigledno ovi koji su upućivali ove riječi i davali ova obećanja smatraju da su zatvorenici ipak građani drugog reda i da sa njima mogu da postupaju kako žele i kako hoće, pa čak i na njihovu štetu, vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo neistinama i omalovažavajući ih neradom, a na koji način su ih potpuno nezasluženo stavili u vrlo nezavidan i nepovoljan položaj, vrijeđajući im čak i inteligenciju”.

Pojasnio je da su zatvorenici u više navrata pisali o svom problemu, da su sami pokrenuli inicijativu, prijetili štrajkom i zarad ostvarivanja svojih zagarantovanih prava u skladu sa zakonom, preduzimali i druge radnje...

“Ali ovdje je očigledno najmilji onaj recept koji se odnosi na politiku i prikupljanje glasova (odakle je sve i počelo), a kako se ubrzo održavaju izbori na više mjesta u Crnoj Gori, to isti jedinstveno izjavljuju da oni i niihove šire i uže porodice, ako se odmah ne obrati pažnja na njih, uopšte neće izaći na glasanja koja su zakazana za kraj septembra 2024. godine, a što se posebno odnosi na lokalne izbore u Podgorici, a kao i na sve druge koji se budu održavali... Dok Crna Gora i upravo ovi koji su ih u prethodnom periodu dok nisu izabrani na visoke političke pozicije obasipali riječima, obećanjima i raznim hvalospijevima da će izraditi nacrt zakona o amnestiji koji će biti uvršten u skupštinsku proceduru a zatim i izglasan, ne preduzmu konkretne mjere i radnje da se to zaista dogodi. Mislimo, a imajući u vidu sve činjenice i okolnosti, da je ovo jedan potpuno fer tretman upravo prema ovima koji su prethodno govorili i obećavali, a kojima su izbori vrlo važni i koji u predizbornoj kampanji imaju hrabrosti da određene stvari saopšte i obećaju građanima u cilju prikupljanja glasova i zadobijanja njihovog povjerenja, a da kasnije, tj. ubrzo zatim, te iste riječi i obećanja zaborave kao da ih nikada nisu izgovorili ili jednostavno opovrgnu”, konstatovao je Lekić.

Ako zatvorenici od nadležnih ubrzo ne dobiju neke konkretne riječi koje će odmah zatim biti pretočene u djelo, odnosno konkretne mjere i radnje, zatvorenici solidarno izjavljuju da ni oni ni članovi njihovih širih i uživ porodica neće izaći na predstojeće izbore u Crnoj Gori, a što se posebno odnosi na one u Podgorici, ali ni one bilo koje druge koji budu organizovani”, rekao je Lekić

Uslovi odavno loši, a sad još ovo...

S velikim uvažavanjem i poštovanjem i nadom da će nadležni (ovi trenutno izabrani i visokopozicionirani) vrlo ozbiljni shvatiti ove navode, jer će zatvorenici i njihove šire i uže porodice, kako je to već navedeno, zbog, očigledno, prethodno iznijetih neistina i lažnih obećanja, bojkotovati sve naredne izbore u Crnoj Gori.

“I to sve dok na ovom polju ne dođe do preduzimanja određenih konkretnih mjera i radnji, odnosno poboljšanja, a o kojem je bilo toliko puno lijepih riječi i obećanja neposredno prije prethodno održanih izbora. Jer, istine radi, mi ipak još sto posto ne želimo da vjerujemo da smo prevareni i izigarni, iako, složićete se, to sad tako zaista i izgleda, ali smo još uvjek ubijeđeni da će nas pomenuti predstojećim konkretnim mjerama i radnjama, vrlo brzo uvjeriti u suprotno”, rekao je Lekić.

On je kazao i da se ne smije zaboraviti da su uslovi u zatvorima u Crnoj Gori izrazito loši i da su zakazali svi ostali mehanizmi koji zatvorenicima stoje na raspolaganju, a radi poboljšanja njihovog položaja i tretmana.

“Pa bi neusvajanje ovog zakona o amnestijii bilo jako neodgovorno, a zbog čega ovo opisano postupanje nadležnih dolazi do još većeg izražaja u negativnom smislu”, rekao je advokat.