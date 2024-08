"Sad treba da udare malo jače, na porodicu"...

Izvor: Uprava policije

Baranka Ljiljana Pavićević, supruga Đorđija Pavićevića, optuženog za šverc cigareta, tvrdi da je na graničnom prelazu Dračenovac policija na ulasku u Crnu Goru oduzela njen automobil, ne dozvolivši joj da prije toga preveze snahu i četrnaestomjesečnu bebu do kuće, kako pišu Vijesti.

Kaže da su dva sata na suncu čekale i njene dvije četvoromjesečne unuke, kćerka i majka, koje su bile u drugom vozilu.

Iz Uprave policije je nezvanično saopšteno da je oduzet jedan automobil koji je predmet provjere, te da su utvrdili da se potražuje nakon što je Pavićević pristupila graničnoj kontroli.

Objasnili su da je vozilo zaplijenjeno u sklopu finansijske istrage i to čim su ga registrovali na graničnom prelaz i da bi bilo nezakonito da su Pavićevićevu pustili da se odveze automobilom koji SPO potražuje.

Pavićević objašnjava da joj je policajac na GP Dračenovac rekao kako se njeno vozilo potražuje, te da mora biti oduzeto. Opisujući što se događalo, kazala je da je iz države, na istom GP, izašla prije sedam dana, ali da je tada niko nije obavijestio o naredbi da se oduzme njen automobil.

"Bila sam prilično relaksirana, misleći da je u pitanju greška, jer su mom suprugu poslednjim mjerama Specijalnog državnog tužilaštva blokirali imovinu, uključujući i pet automobila, među kojima je jedan 'Range Rover'. I ja posjedujem vozilo te marke... Rekla sam policijskom službeniku da je vjerovatno greška, jer ja nemam nikakvo rješenje. Nažalost, iz iskustva sa suprugom, znam da kada tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje donesu odluku o nekoj mjeri, naši advokati nas obavijeste istog dana usmeno, a već sjutradan dobijemo rješenje o toj mjeri", kazala je ona.

Istakla je da nikada nije prekršila zakon i da ne razumije zašto maltretiraju njenu porodicu, poručivši da će svoju djecu i unučad braniti po svaku cijenu.

Ističe da su policajci nakon razgovora sa njom pošli da provjere je li u pitanju greška, što je potrajalo četrdesetak minuta, nakon čega su je obavijestili da će joj automobil biti oduzet.

"To auto je u mom vlasništvu već osam godina, a staro je deset. Nikada nisam prekršila zakon, niti prekoračila moralne ni etičke kodekse ponašanja.Čini mi se da se ni o božje zapovijesti nisam ogriješila i ne znam uopšte kome je i kako palo na pamet da mene, moju djecu i unučad tako maltretira", kazala je ona.

Pavićević je istakla da policajcima koji su joj oduzeli automobil nije bila jasna pozadina, ali da njoj jeste i da je u pitanju pritisak na porodicu:

"Sad treba da udare malo jače, na porodicu"...

Pojasnila je da nema pritužbe na policijske službenike, jer su oni "poslednja karika u lancu i oni su izvršavali naređenja"...

"Nikada do sada, otkad je Đoko pod raznoraznim optužbama, nisam branila muža... Muž mi se brani sam, uz pomoć svojih advokata, a i nije mu se teško braniti protiv ovakvih smijurija, ali se sada pitam koji im je cilj kada su udarili na porodicu i poručujem - svoju djecu i svoju unučad ću braniti do zadnje kapi krvi", kazala je ona...

Istakla je da joj je vozilo nezakonito oduzeto, poručivši da nije prvi put da se srijeću sa nezakonitostima:

"Ali je prvi put da se iživljavaju nad mojim unučadima, nad bebama. Moja unučad su juče maltretirana, dvije bebe od četiri mjeseca i jedna od 14. Nisam paničar, ali oni su juče mogli da ugroze zdravlje mojih unučadi", kazala je ona.

Tvrdi da je jedan od policajaca pitao zašto njena unučad i porodica ne odu drugim automobilom, ali je ona pitala da li stvarno misli da će jedna kćerka ostaviti majku u takvoj situaciji.

"Uostalom, ako poznaju zakon, znaju da nijesu ni mogli otići, jer u njenom vozilu su dva sjedišta za bebe, treće sjedište, u kom se u mom automobilu vozilo unuče od sina, nije ni moglo stati u njeno auto. Presvlačili smo bebe na granici, tu smo ih hranili juče dok smo satima čekali izjašnjenje tužioca sa kojim je pričao naš advokat Zoran Piperović", kazala je ona.

Istakla je da je, nakon što je tužilac potvrdio da joj se oduzima automobil, rekla policajcima da poštujem odluke državnih organa i da ih nikada ne bi prekoračila, ali da ih je pitala da odveze kući porodicu i sve njihove stvari:

"Da ne pravimo cirkus na granici".

"Advokat je pitao tužioca mogu li da odvezem unučad kući i predam im automobil u Baru, a on mu je odgovorio decidno: 'Neće meni Ljilju Pavićević pratiti policija kroz pet crnogorskih opština', kao da sam ja kriminalac...Pozvali smo taksi, prenijeli stvari u to vozilo i odvezli se nakon nekoliko sati maltretiranja", kazala je ona.

Rekla je da je jutros bila u barskom Centru bezbjednosti, gdje je u svojstvu građanina dala izjavu o porijeklu imovine sa kojom raspolaže.

"Vrlo ponosno sam im rekla da mi je to poklon od muža, kao što je i milion drugih poklona. I da znam zašto ih to interesuje... Taj automobil je star deset godina, kupljen je 2015. ili 2016. godine, a Đoka terete za šverc cigareta u periodu od 2019. do 2021. godine. Ovo nije prvi put da prave kardinalne greške, a mi samo čekamo trenutak kada će nas pitati za porijeklo imovine, jer će tu doživjeti debakl", kazala je ona.

Advokat Zoran Piperović je Vijestima rekao da je Pavićevićevoj oduzet automobil, a da je on o tome komunicirao sa specijalnim tužiocem Vukasom Radonjićem.