Sa spisima predmeta upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću

Dežurna služba nikšićke policije obaviještena je da je u Njegoševoj ulici u tom gradu došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba između više lica.

Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su zatekli lice N.D. (52) sa vidnim povredama i on je odvezen na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar Nikšić gdje mu je konstatovana teška tjelesna povreda - lom prsta lijeve ruke.

Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja cjelokupnog događaja policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić došli su do sumnje da je povrede oštećenom nanio D.N. (50).

Sa spisima predmeta upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem je nalogu D.N. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.