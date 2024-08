Iz Uprave policije juče je saopšteno da su njih dvojica juče oko 17 časova oteli dvojicu državljana Pakistana.

Osumnjičenima za otmicu dvojice stranih državljana, E.R. (26) i A.N. (18), nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici određeno je zadržavanje do 72 sata.

Iz tog tužilaštva saopšteno je da su zadržani zbog postojanja osnovane sumnje da su u Tuzima izvršili krivična djela razbojništvo i protivpravno lišenje slobode. Objasnili su da se sumnjiče da su ta krivična djela učinili na štetu stranog državljanina.

"Sumnja se da su E.R. (26) i A.N. (18) izvršili krivično djelo otmica na štetu dva pakistanska državljanina na način što su juče oko 17.00 časova, dok su se nalazili u svom vozilu, na jednom autobuskom stajalištu u Tuzima primijetili grupu lica koju su upitali da li im je potreban prevoz, što su isti odbili, nakon čega su osumnjičeni dva lica iz te grupe, protivno njihovoj volji, smjestili u vozilo. Tom prilikom E.R. je, kako se sumnja, zadao više udaraca u predjelu glave i tijela devetnaestogodišnjem oštećenom od koga je tada i otuđio novac u iznosu od 50 eura. Za to vrijeme drugoosumnjičeni se nalazio takođe u vozilu. Tokom ovog događaja oštećeni su u jednom trenutku uspjeli da otvore vrata od vozila i da ga napuste, dok su se za njima, trčećim korakom uputili i E.R. i A.N., međutim nisu uspjeli da ih sustignu", kazali su juče iz UP.