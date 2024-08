Otac maloljetnog lica H.T.W. službenicima granične policije Velike Britanije dostavio na uvid sudsku presudu Suda u distriktu Greenwod kojom je on određen da bude staratelj djeteta.

Službenici Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala - NCB Interpol-a Podgorica, su kao nosilac aktivnosti, uz podršku drugih organizacionih jedinica, blagovremeno i u vrlo kratkom roku raspisali međunarodnu objavu za maloljetnom

državljankom Sjedinjenih Američkih Država.

Izvršenim provjerama je utvrđeno da je otac maloljetnog lica zajedno sa svojom kćerkom napustio teritoriju Crne Gore, a posredstvom NCB Interpol-a Tirana je utvrđeno da je maloljetnom licu izdata privremena putna isprava u Ambasadi

Sjedinjenih Američkih Država u Tirani, te da je ista 15.08.2024. godine u pratnji svog oca, napustila teritoriju Albanije i to sa Aerodroma Tirana u pravcu Velike Britanije, direktnim avio letom.

Efikasnom razmjenom podataka između NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Mančester, lica su zaustavljena i kontrolisana u tranzit zoni Aerodroma u Londonu 15.08.2024. godine i tom je prilikom otac maloljetnog lica H.T.W. službenicima

granične policije Velike Britanije dostavio na uvid sudsku presudu Suda u distriktu Greenwod kojom je on određen da bude staratelj djeteta.

Službenici Uprave policije su u vrlo kratkom roku izvršili sve potrebne mjere i radnje u cilju lociranja lica, raspisa međunarodne objave za nestalom maloljetnom državljankom Sjedinjenih Američkih Država i to posredstvom svih članica Interpol-a teizvršili detaljne provjere i o tome blagovremeno obavijestili nadležne pravosudne organe u Crnoj Gori.