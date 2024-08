Tivćanka A.M. koja je kažnjena zbog navodnog omalovažavanja službenika Uprave policije, saopštila je Vijestima da će potražiti pravdu na sudu, navodeći da je preživjela traumu zbog tog slučaja.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ona je juče kažnjena novčanom kaznom od 1.500 eura.

"Iz teksta se može zaključiti da sam ja sama prelazila preko pješačkog prelaza, možda i više puta pokazujući srednji prst policajcima. Tekst je izazvao dosta negativnih komentara i uvreda na moj račun, pa sam dužna da pojasnim kako je stvarno bilo. Ja sam prelazila pješački sa još sigurno 15 pješaka, s tim da sam se kretala stranom koja je bila bliža vozilu. Dotično policijsko vozilo (kombi) se jedva zaustavilo, i to dijelom na pješačkom prelazu, pa to nije bilo dovoljno nego su još turirali vozilo i 'sjecali' sa njim, kao da prepadnu pješake, što im je i uspjelo. Kada su pješaci izrazili negodovanje i napravili neke grimase, kao i ja sama, policajci su meni dobacili pogrdne riječi (najvulgarnijeg rječnika - kojim nije mjesto u javnim glasilima), što se može zaključiti o kojem profilu ljudi se radi, kako pišu Vijesti.

Interesantno je što nisu odmah reagovali nego su napravili krug, vjerovatno da ne bi bilo svjedoka, pa su me uhapsili, kao najvećeg kriminalca i prvo poveli u SUP, pa kod sudije za prekršaje. Može se zaključiti da ovi policajci nisu bili na dužnosti, jer da jesu, po zakonu su morali da naprave zapisnik na licu mjesta, pa ako je potrebno privedu me u sud za prekršaje, a ne da me vozaju po Budvi kao teroristu.

Možete zamisliti kakvu sam preživjela traumu i moju mogućnost da iznesem odbranu kod sudije, koji mi je odmogao koliko je mogao, ne upoznavši me na moje pravo da angažujem advokata ili da mi ga dodijele po službenoj dužnosti, ne unošenjem u zapisnik ružnih riječi i nedoličnog ponašanja policajaca kao i odricanjem prava na žalbu na rješenje bez moje saglasnosti.

Sve što mi je stavio na teret, ja sam potvrđivala kako bih se što prije izbavila iz ove situacije. Pošto su mi povrijeđeni ugled i čast, i zbog drugih ljudi, preko advokata ću potražiti pravdu na sudu", poručila je A.M. u reagovanju.