Nikšićka policija uhapsila je M.L. (27) i P.V. (26) zbog sumnje da su u Ozrinićima pretukli N.R. (42).

"Sinoć je oko 02.25 časova dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena da je u mjestu Ozrinići došlo do najprije verbalnog, a onda i fizičkog sukoba između nekoliko lica. Policijski službenici izašli su na lice mjesta gdje su zatekli N.R. (42) sa vidnim povredama u predjelu glave, te je on odvezen na ukazivanje ljekarske pomoći gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede - lom nosne kosti sa dislokacijom, kao i prelom vilične kosti. Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja, službenici nikšićke policije došli su do saznanja da su opisane povrede oštećenom nanijeli M.L. (27) i P.V. (26). Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem su nalogu M.L. i P.V. lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda", saopštila je Uprava policije.