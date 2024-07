Fatmir Đeka tvrdi da je zatekao automobil sa blinkerima

Na “mercedesu” koji koristi ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka zatamnjena su stakla i ugrađen uređaj za emitovanje posebnih svjetlosnih znaka, tzv. led blinker, iako ga to po zakonu ne sljeduje. On, međutim, tvrdi da je zatekao takav automobil, da nikada nije koristio led blinker i da taj uređaj ni ne radi, prenose Vijesti.

Pitanje je ko je to dozvolio, kada je to urađeno uprkos nesaglasju sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja kojim je jasno propisano koja da se uređaji za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znaka mogu ugraditi samo na vozilima pod pratnjom ili vozilima sa prvenstvom prolaza.

“Vozilo mercedes benz registarskih oznaka PGCG029 ima postavljen uređaj za emitovanje posebnih svjetlosnih znaka. Na navedenom vozilu su zatamnjena vjetrobranska stakla u ravni vozača i suvozača, kao i ostala bočna zadnja vjetrobranska stakla”, odgovorili su Vijestima iz Uprave policije.

Đeka tvrdi da on to nije ugrađivao: “Zatekao sam to na automobilu, ali taj uređaj uopšte ne radi”, kazao je on.

Nekoliko policajaca Vijestima je kazalo da su uočili iste nepravilnosti na automobilima koje koristi nekoliko ministara, ili državnih funkcionera, koje po zakonu ne sljeduje da koriste automobile sa posebnim svjetlosnim signalima.

Tvrde i da pojedini funkcioneri Vlade Milojka Spajića, kada saobraćajni policajci pokušavaju da ih zaustave na drumovima, samo upale “blinkere” i produže bez zaustavljanja. Navodno, jednog ministra policajci su i jurili nedavno...

Jedan od izvora iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazao je da su pojedini među njima od tog Vladinog resora tražili da im obezbijede postavljanje posebne svjetlosne signalizacije na vozilima koje koriste. Nije precizirao da li je udovoljeno njihovom zahtjevu, pišu Vijesti.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 2.000 eura kazniti pravno lice ako naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ili postave uređaji za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova koji se mogu ugrađivati ili postavljati samo na vozilima pod pratnjom ili vozilima sa prvenstvom prolaza.

ZOBS propisuje da je vozilo pod pratnjom ono kome je dodijeljena pratnja policijskih ili vojnih vozila kad daju posebne zvučne i svjetlosne znake, a da se kao vozilo pod pratnjom smatra i samo policijsko ili vojno vozilo, kad daje posebne zvučne i svjetlosne znake.

Posebni svjetlosni i zvučni znaci vozila pod pratnjom su crveno i plavo trepćuće svjetlo koja se naizmjenično pale i zvučni znak promjenljive frekvencije.

U članu 105 tog Zakona propisano je da se uređaji za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova mogu ugrađivati i postavljati samo na vozilima namijenjenim da vrše pratnju i upotrebljavati samo kad ta vozila vrše pratnju.

“Vozila pod pratnjom imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima ovlašćenog policijskog službenika kad im je tim znakovima zabranjen prolaz... Na vozila iz stava 7 ovog člana ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, propuštanju pješaka, zabrani presijecanja kolone pješaka, zabrani preticanja i obilaženja vozila i zabrani korišćenja uređaja za komunikaciju, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju”, piše u Zakonu, prenose Vijesti.

Vozilo sa prvenstvom prolaza je policijsko vozilo, vojno vozilo, vozilo hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe, odnosno službeno vozilo inspekcije za drumski saobraćaj kad daju posebne zvučne i svjetlosne znake, kao i automobili ministarstva nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija kad prevoze lica lišena slobode...

Takođe, uređaji za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova mogu se upotrebljavati samo kada je to neophodno za efikasno i bezbjedno izvršenje službene radnje koja ne trpi odlaganje.

“Vozila sa prvenstvom prolaza imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila pod pratnjom i vozila koja se kreću raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svjetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima ovlašćenog policijskog službenika, kad im je tim znakovima zabranjen prolaz i na njih se ne primjenjuju odredbe ovog zakona o ograničenju brzine, propuštanju pješaka, zabrani presijecanja kolone pješaka, zabrani preticanja i obilaženja vozila i zabrani korišćenja uređaja za komunikaciju, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju”, propisuje ZOBS.

Automobil koji koristi ministar za ljudska i manjinska prava, “mercedes” registarskih oznaka PG-CG029, 9. jula učestvovao je u saobraćajnoj nezgodi - Đeka je bio za upravljačem.

Prema izjavama očevidaca, sudario se sa automobilom poljskih registarskih oznaka.

Đeka je juče Vijestima kazao da je turista preticao i direktno se sudario sa njim.

“Preticao je na punoj liniji, prešao na moju stranu i direktno me udario. Vjerujem da je do toga došlo samo zato što ne zna put, jer to je turista. Sreća što sam vozio dozvoljenom brzinom i zakočio u mjestu, ali dobro je što smo svi prošli bez težih posljedica”, rekao je Đeka, prenose Vijesti.

Iz Uprave policije Vijestima su odgovorili da se nezgoda, sa materijalnom štetom i povrijeđenim licem, dogodila 9. jula oko 17 časova, na magistralnom putu Bar - Ulcinj, u mjestu Bušat.

“U saobraćajnoj nezgodi putničkim motornim vozilom marke mercedes benz ML350CDI registarskih oznaka PGCG029, vlasništvo Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, upravljao je ministar za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori Fatmir Gjeka, koji je zadobio lake tjelesne povrede zbog čega je transportovan u Hitnu medicinsku pomoć u Ulcinju. Vozač drugog vozila je poljski državljanin, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke ‘opel vivaro’”, objasnili su iz te bezbjednosne institucije.

Odgovorili su i da su, po nalogu dežurnog državnog tužioca u Baru, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar alkotestirali učesnike saobraćajne nezgode:

“Nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, od istih je izuzeta krv i urin radi analize na prisustvo alkohola u organizmu”.

“Uviđaj saobraćajne nezgode izvršila je državna tužiteljka iz Bara i vještak saobraćajne struke u saradnji sa krim. tehničarom Odjelljenja bezbjednosti Bar. Vozila su sa lica mjesta dislocirana na službeni parking ovog Odjeljenja radi daljeg vještačenja”, kazali su iz UP-a.

Zbog nezakonitog korišćenja led blinkera policija je prije tri dana, na magistralnom putu Podgorica - Cetinje, u mjestu Meterizi, uhapsila B. N. vozača “audija A6”.

Iz Uprave policije kazali su da je B. N. na vozilu koristio svjetlosnu signalizaciju, tzv. “bliceve” plavo-crvene boje, koji su bili ugrađeni na prednjem dijelu maske vozila, pišu Vijesti.

“Nakon što je ubrzo zaustavljen, policijski službenici su utvrdili da se ne radi o vozilu iz kategorije vozila pod pratnjom ili vozila sa prvenstvom prolaza, pa su zbog počinjenog prekršaja vozača isključili iz saobraćaja, lišili slobode u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i priveli ga nadležnom sudiji za prekršaje”, saopštili su iz UP.

U istom saopštenju poručili su da svaka ugradnja i upotreba svjetlosne ili zvučne signalizacije na vozilu predstavlja prekršaj:

“Te u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, pored odgovarajuće sankcije, ovakva vozila moraju biti isključena iz saobraćaja, a vozač lišen slobode”.