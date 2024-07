On je kazao da je sudija Zoran Radović, nakon izricanja presude, dao prošireno obrazloženje i da je upravo potencirao one stvari koje su konstatovane i u ukidnom rješenju Apelacionog suda.

Oslobađajuća presuda u slučaju državni udar bila je jedini mogući epilog novog postupka pred Višim sudom u Podgorici, poručili su branioci optuženih i istakli da očekuju žalbu tužilaštva, ali da ona ne predstavlja nikakvu prijetnju, pišu Vijesti.

Advokat Dražen Medojević je novinarima ispred Višeg suda rekao da je ukidno rješenje Apelacionog suda iz 2021. godine bilo toliko precizno, da nije ostavljena mogućnost da se donese bilo kakva druga odluka osim oslobađajuće.

On je kazao da je sudija Zoran Radović, nakon izricanja presude, dao prošireno obrazloženje i da je upravo potencirao one stvari koje su konstatovane i u ukidnom rješenju Apelacionog suda, pišu Vijesti.

"Tako da nijednom riječju, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljanju mogla da se dovede u pitanje krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) na čelu sa Milivojem Katnićem, i jedini mogući epilog je današnji", rekao je Medojević.

Upitan kako komentariše to što je SDT ostalo pri istoj optužnici i tražilo istovjetne kazne, on je kazao da mu to nije jasno.

"Nijesu došli da stanu iza onoga što su uradili, došli su da pročitaju nečije tuđe završne riječi", naveo je Medojević.

Advokat Miroje Jovanović kazao je da je prije sedam godina započet taj "sramotni proces".

"Danas smo dobili prvostepeno okončanje u smislu jednog normalnog, potpuno racionalnog i pravnički logičnog rezona", rekao je Jovanović.