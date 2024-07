Ivanović i Jelići su djeca Zorana i Vukice Jelić, koje je Vujošević optužila da su zajedno sa Suljom Mustafićem oštetili Zavod za preko šest miliona eura.

Viši sud u Podgorici donio je pravosnažnu odluku kojom se obavezuje Hadži Vesna Vujović i Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZ) da tužiocima Mileni Ivanović, Dušku Jeliću i Mitru Jeliću isplati po 1.500 eura zbog povrede časti i ugleda, prenose Vijesti.

Ivanović i Jelići su djeca Zorana i Vukice Jelić, koje je Vujošević optužila da su zajedno sa Suljom Mustafićem oštetili Zavod za preko šest miliona eura.

Vujošević je svoje saopštenje, u kome se navodi da su i djeca Jelića trošila sredstva Zavoda na reprezentaciju u ugostiteljskom objektu AND1 objavila na sajtu ZZZ, a Vijesti su ga tada prenijele.

"Prvostepeni sud je putem vještaka ekonomsko-finansjske struke na nesumnjiv način utvrdio da visina utrošenih sredstava reprezentacije kod restorana "AND1" za period 01.01.2008. godine do 31.12.2015. godine iznosi 21.026,60 eura (od čega 734,00 € u periodu prije 06.02.2008. godine, kao dana kada je otac tužilaca imenovan za VD direktora), a utrošena sredstva odnose se u svakom pojedinačnom slučaju na opis izvršenih usluga kao "konzumacija jela i pića" ili "ugostiteljske usluge", osim u slučaju 3 računa koji su računi - otpremnice. U tabeli utrošenih sredstava nabrojana su imena ovlašćenih i drugih lica, koji su ovjeravali primljene račune, pa u tabeli utrošenih sredstava za reprezentaciju kod restorana "AND 1" koju je vještak sačinio, kao ni u priloženoj dokumentaciji, ne postoji nijedan dokaz koji bi upućivao na zaključak da su tužioci trošili sredstva Zavoda u iznosu i na način kako je to predstavljeno u spornom saopštenju", piše u obrazloženju odluke.

Oni dodaju i da je postupanje Vujošević bilo proizvoljno, te da nije sprovela nijednu radnju kako bi provjerila informacije, što je, navode, bila njena obaveza, pišu Vijesti.

"... a ne da na osnovu nečega što je čula od zaposlenih ljudi... sačini sporno saopštenje na osnovu kojeg proizilazi zaključak da su navedena sredstva reprezentacije trošili tužioci".