Centar za socijalni rad, pored ostalih prava, tim licima može ponuditi i smještaj u Domu starih, na odjeljenju koje može odgovoriti potrebama tih korisnika - ukoliko za to daju pristanak.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Nedjelju dana prije nego je A. P. pronađen mrtav u svom stanu u Ulici Veliše Mugoše u Podgorici, iz Centra za socijalni rad, čiji je A. P. bio korisnik, “Vijestima” su rekli da njihova Služba za odrasla i stara lica “u skladu sa svojim mogućnostima preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti” u tom slučaju, te da će to “nastaviti da radi i dalje”.

Redakcija je pitanja poslala 10. juna, nakon što su se “Vijestima”, ali i Centru za socijalni rad i policiji, obratili stanari i komšije A. P.

U prijavi koju su komšije preminulog A. P. ranije dostavile i “Vijestima”, pored ostalog, oni su naveli da su žrtve uznemiravanja, ali i da čovjek ima zdravstvene probleme...

O tom slučaju i prijavi, redakcija je policiji uputila pitanja 10. juna. Iz Uprave policije nisu odgovorili “Vijestima”.

Nisu odgovorili ni na novi set pitanja, upućen juče, nakon što su njihovi službenici, pošto su “Vijesti” 19. juna i objavile apel stanara, sad već uz navode da se u ulazu nekoliko dana širi neprijatan miris, ipak ušli u stan A. P. gdje su ga zatekli bez znakova života.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici “Vijestima” su prije dva dana kazali da im je iz policije rečeno nema tragova obijanja i da se ne radi o nasilnoj smrti u slučaju A. P., pa da nema osnova sumnje da je izvršeno bilo koje krivično djelo, zbog čega nije ni naložena obdukcija.

“Tužiteljka je dala nalog i da se uključi Centar za socijalni rad, koji dalje treba da preuzme ovaj slučaj”, kazali su iz VDT.

Nakon što je A. P. pronađen mrtav u svom stanu, Upravu policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Unutrašnju kontrolu MUP-a, “Vijesti” su juče pitale šta je policija preduzimala u odnosu na prijavu komšija u posljednjih desetak - 15 dana, kada su prvi put i iz redakcije dobili pitanja o slučaju A. P.

Upitani su i da li su imali komunikaciju sa Centrom za socijalni rad, čiji je A. P. bio korisnik, da li su dobijali zahtjev da se provjeri da li je A. P. u stanu, kao i na osnovu čega su službenici policije juče izvršili provjeru.

Kako je u međuvremenu, prema tvrdnji stanara, njima iz policije rečeno da je A. P. nakon prijave od 10. juna upućen u Specijalnu bolnicu u Dobroti, upitani su za potvrdu tih navoda. “Vijesti” su pitale i da li smatraju da je u postupanju u slučaju A. P. bilo propusta u radu Uprave policije, te da li će u vezi sa tim slučajem biti pokrenuta procedura utvrđivanja odgovornosti.

Isti set pitanja, redakcija je juče uputila i podgoričkom Centru za socijalni rad, kao nadležnom u slučaju preminulog A. P.

Iz CSR su prethodno, na pitanja od 10. juna, dva dana kasnije “Vijestima” dostavili odgovor voditeljke slučaja A. P.

“Služba za odrasla i stara lica ovog Centra u skladu sa svojim mogućnostima preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, što će nastaviti da radi i dalje. Prema članu 150 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, sve informacije o ličnim i porodičnim prilikama korisnika koji pružaoci usluga vode o korisniku su povjerljive informacije i mogu se koristiti samo u svrhu pružanja usluge. Centar za socijalni rad u svom postupanju uključuje i druge nadležne organe, od značaja za pomoć korisniku”, kazali su tada.

Tada su kazali i da, kada je u pitanju rad sa duševno oboljelim licima, pored prava i usluga Centra za socijalni rad, uključuju i druge institucije, ali i dodali da u radu sa korisnicima problem predstavlja nedostatak servisa:

“Jedan od vodećih problema u radu sa korisnicima predstavlja nedostatak servisa u zajednici za nadzor nad uzimanjem terapije, zbog čega, usljed pogoršanja zdravstvenog stanja, a bez porodične podrške dolazi do ispoljavanja problematičnog ponašanja koje može ugrožavati samog korisnika, ali i druga lica u njegovom okruženju”, naveli su u odgovoru od 12. juna.

Tada su rekli i da Centar za socijalni rad, pored ostalih prava, tim licima može ponuditi i smještaj u Domu starih, na odjeljenju koje može odgovoriti potrebama tih korisnika - ukoliko za to daju pristanak.

“Organ starateljstva, kada je to potrebno, može pokrenuti i postupak oduzimanja poslovne sposobnosti, kako bi se zaštitila prava i interesi korisnika”, rekli su tada iz podgoričkog Centra.

Komšije preminulog A. P. u vezi sa njim obraćali su se ranije Upravi policije, Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, Sanitarnoj inspekciji, Centru za socijalni rad… Bez uspjeha. Iz službi su ih uvijek upućivali, tvrde, na drugu službu ili organ, ali im niko nije pomagao.

“Već duže, čak i više od dvije godine imamo problem, jer u našem ulazu živi čovjek koji je, koliko smo u saznanju, trenutno na liječenju u psihijatrijskoj bolnici u Kotoru, u Dobroti. On je bio na liječenju, pa se vratio i pravio velike probleme... Ispušta uznemiravajuće krikove, glasove… Nikome, pa čak ni nama koji smo na to navikli, nije prijatno. Nama je postao život nepodnošljiv, jer se iz njegovog stana širi smrad. Došlo je do izlivanja fekalija, ali mi nismo sigurni da je on u Dobroti. Postoji vjerovatnoća da čovjek može biti tu, da mu je pozlilo... Niko od inspekcijskih organa nije reagovao, a stanje je ovako najmanje 15 dana”, kazala je “Vijestima” stanarka Tatjana Marković, prije nego je A. P. pronađen mrtav u stanu.