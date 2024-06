Tražeći Kaluđerovića policajci upali u pogrešan stan, žena i djeca doživjeli stres

Izvor: Uprava policije

Kada su prošle godine greškom upali u stan cetinjskog rukometnog sudije Bogdana Kaluđerovića u potrazi za Nenadom Nenom Kaluđerovićem, službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) su povrijedili prava sudije. To se, između ostalog, navodi u mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, prenosi CdM.

Naime, Bogdan Kaluđerović je naveo da je policija 13. aprila prošle godine, u periodu između 06:30 i 06:50 časova, upala u njegov stan u kome se nalazio sa suprugom i dvoje maloljetne djece.

Ističe da je prije toga čuo buku ispred ulaznih vrata stana u kojem žive, da su čuli glasno lupanje po ulaznim vratima uz povike “otvaraj, policija“.

Kaluđerović je, dodaje se, ustao i otišao ka vratima uz ponavljanje riječi “molim vas, samo polako, djeca mi spavaju“, a nakon što je otključao vrata, ugledao je više pripadnika Specijalne jedinice policije, pod punom opremom, sa uperenim oružjem u njegovom pravcu, a među njima dvojicu sa opremom za razbijanje vrata.

“Bez bez daljih pitanja, zanemarivši obavezu legitimisanja podnosioca pritužbe, pripadnici policije ga prinudno izvlače u hodnik zgrade i grubo bacaju na pod hodnika, dok je nekoliko pripadnika utrčalo u stan pod punim naoružanjem. Podnosilac pritužbe je, dok je bio pritisnut na pod, pokušavao da objasni da se radi o grešci; ali su ga pripadnici policije “kažnjavali“ tako što bi ga pritiskali čizmom i kundakom puške po vratu, ramenima i glavi, uz uzvikivanje riječi “ćuti,ćuti“”, navodi se u mišljenju, piše CdM.

Kaluđeroviću je, kako se dalje navodi, glava visila preko stepenica i on se borio da dođe do daha. Pokušao je, dodaje se, da pozove komandira Stanice policije na Cetinju, koga je vidio na spratu ispod, kako bi ga on prepoznao budući da su zajedno radili u Komualnoj policiji na Cetinju, i kako bi ukazao policijskim službenicima da je došlo do očigledne greške.

“Za to vrijeme, većina pripadnika specijalnog tima, utrčala je u sobu gdje se nalazila njegova supruga, koja je u tom trenutku hranila (dojila) bebu staru jedan mjesec. Nakon toga su otišli u drugu sobu gdje je u mraku spavala njegova osmogodišnja kćerka koju su probudili, te je dijete sjedelo samo u mraku, a pripadnici policije su u nju uperili pušku”, ističe, se, između ostalog, u izvještaju.

Prilikom ulaska u stan nijedan policijski službenik se nije legitimisao.

“Iz spisa predmeta dalje proističe da su postupajući policijski službenici uvidjeli da su pogriješili u vezi sa lokacijom stana, tek kad je iz drugog stana izašao sin osobe koja se potražuje. Sa tim u vezi, dežurni starješina u OB Cetinje je u svojoj službenoj zabilješci naveo da se izvinio podnosiocu pritužbe”, navodi se u izvještaju.

Istog dana je Kaluđerović sa svojom osmogodišnjom kćerkom otišao u hitnu pomoć, radi ukazivanja zdravstvene pomoći, kako zbog povreda koje je on pretrpio, tako i zbog straha i traume koje je nastupila za njegovu maloljetnu kćerku. Ljekaru se javila i njegova supruga jer je zbog traume koju je preživjela bila uplašena i pod stresom, prenosi CdM.

“Policijska operacija u konkretnom slučaju nije bila planirana ni izvedena na način da se obezbijedi da upotrebljena sredstva prinude budu striktno neophodna za postizanje krajnjeg cilja kojem se težilo. Podnosioci pritužbe bili su izloženi psihološkom pritisku koji je kod njih stvorio jaka osjećanja straha, tjeskobe i nemoći i koji se, zbog svojih štetnih efekata, tumači kao povreda dostojanstva i fizičkog i psihičkog integriteta ličnosti odnosno ponižavajuće postupanje u smislu člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Dakle u konkretnom slučaju, podnosiocu pritužbe, njegovoj supruzi i njegovom djetetu prekršen je čl. 28, st. 2 Ustava Crne Gore, odnosno odredba člana 3 Konvencije”, navodi zaštitnik.

Zaštitnik daje preporuke Ministarstvu unutrašnjih poslova – Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije da bez odlaganja djelotvorno istraži odgovornost policijskih službenika koji su postupali u

konkretnoj situaciji, odnosno koji su svojim djelovanjem povrijedili prava podnosioca pritužbe, a Upravi policije da u budućem postupanju prilikom vršenja radnje pretresa stana i drugih prostorija, službenici Uprava policije dosljedno primjenjuje policijska ovlašćenja u skladu sa međunarodnim standardima, Zakonom o unutrašnjim poslovima i Zakonikom o krivičnom postupku odnosno da tačno prikupe sve neophodne podatke za zakonito sprovođenje takvih radnji.