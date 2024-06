Kompanija kripto-tajkuna Do Kvona Terraform Labs, odgovorna za kolaps TerraUSD digitalnih tokena vrijednih 40 milijardi dolara u 2022. godini, pristala je da plati 4,47 milijardi dolara u sudskom poravnanju sa Američkom komisijom za hartije od vrijednosti (SEC)

Izvor: YouTube/screenshot/PUJO.RS/Coinage

SEC je zatražio od saveznog sudije u Njujorku da odobri nagodbu, prenio je Blumberg.

Operatera propalog stejblkoina (stablecoin) i njegovog izvršnog direktora, Do Kvona, koji se nalazi u Crnoj Gori, porota u Njujorku proglasila je odgovornim u aprilu u građanskoj parnici koju je pokrenuo SEC, koji ih je optužio za organizovanje prevare sa kriptovalutama koja je dovela do milijardi dolara gubitaka.

Građanski sudski proces protiv Do Kvona i njegove kompanije počeo je 25. marta pred sudom na Menhetnu, skoro dvije godine nakon što je njegov stejblkoin (kriptovaluta čija je vrijednost vezana za drugu imovinu poput američkog dolara) naglo izgubio vrijednost i izbrisao 40 milijardi dolara koje su uložili investitori.

Prema dokumentima, danas podnijetim saveznom sudu na Menhetnu, Terraform je pristao da plati 4,47 milijardi dolara novčanih kazni zajedno sa zabranom „učestvovanja u transakcijama sa kripto imovinom“, piše Fajnenšel Tajms.

„Upisivanje ove presude bi obezbijedilo maksimalni povrat sredstava oštećenim investitorima i trajno zatvorio Terraform,“ navodi se u pismu koje je SEC podnio sudu.

Kao dio sporazuma koji je SEC predložio sudu, Kvon će platiti 204 miliona dolara. Takođe mu je zabranjeno da bude službenik ili direktor bilo koje javne kompanije, navodi Fajnenšel Tajms (FT).

Do Kvon i njegov poslovni partner Han Čeng Džun (Haan Chang Joon) uhapšeni su 23. marta prošle godine na aerodromu u Podgorici kada su prilikom pasoške kontrole, na letu za Dubai, upotrijebili falsifikovane pasoše. Do Kvon je u Crnoj Gori osuđen na četiri mjeseca zatvora – dok su Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja počele da insistiraju na njegovom izručenju. Nakon puštanja iz zatvora u Spužu 23. marta, policajci su Do Kvona sproveli kod inspektora za strance, a potom, nakon petosatnog saslušanja, odveli u Prihvatilište za strance. U tom objektu on će boraviti do donošenja novog rješenja o izručenju. Da li će biti izručen Južnoj Koreji ili SAD, ponovo će odlučivati Viši sud u Podgorici, a nakon što je Apelacioni sud uvažio njegove i žalbe njegovih branilaca i ukinuo rješenje Višeg suda.

U pismu SEC-a se navodi da, ako bude odobrena, predložena presuda će poslati nedvosmislenu poruku ne samo onima „koji se upuštaju u drsko nedolično ponašanje, već i svima koji pokušavaju da izbjegnu zahtjeve saveznih zakona o hartijama od vrijednosti kreiranjem novih standarda ponašanja za kripto imovinu koja potpada pod nadležnost saveznih zakona o hartijama od vrijednosti“.

Prema predloženom rješenju, Terraform mora tražiti odobrenje za plan likvidacije kao dio odvojenog postupka stečaja u Delaveru. Kvon takođe mora prebaciti najmanje 204 miliona dolara u stečajnu masu kompanije kako bi se isplatili investitori.

SEC je odbio da za FT komentariše više od onoga što sadrže sudski dokumenti. Terraform je odbio da komentariše. Advokat koji zastupa Kvona nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Između aprila 2018. i maja 2022. godine, Terraform sa sjedištem u Singapuru i Kvon prikupili su milijarde dolara od investitora prodajući brojne međusobno povezane digitalne hartije od vrijednosti, od kojih mnoge nisu bile pravilno registrovane kod regulatora, prema navodima u tužbi SEC-a.

Među tim sredstvima bio je TerraUSD, stejblkoin koji je Kvon izmislio. Njegov pad 2022. godine, zajedno sa povezanim tokenom Luna, izazvao je šokove u sektoru kriptovaluta.

„Kvona traže vlasti SAD-a i Južne Koreje zbog odvojenih krivičnih tužbi, ali se on i dalje nalazi u Crnoj Gori gdje vodi pravnu bitku oko izručenja. Kvon i njegov biznis su među nekada visokoprofitabilnim kripto kompanijama i izvršnim direktorima koji su na meti američkih vlasti, koje kažu da štite investitore“, navodi FT.

Podsjeća da je osnivač kripto berze FTX, Sem Benkmen-Frid, osuđen ranije ove godine na 25 godina zatvora nakon što ga je porota u Njujorku proglasila krivim za prevaru. Osnivač Bajnensa, Čangpeng Žao, osuđen je na četiri mjeseca zatvora, a berza je platila kaznu od 4,3 milijarde dolara zbog neuspjeha u sprovođenju mjera u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija, pišu Vijesti.