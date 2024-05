Tvrdi da im odluka državnog organa nije dostavljena do danas

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Bez naredbe suda ili bilo kakve odluke kompanije "Bemax" ne može da raspolaže sa nekoliko svojih namještenih ili polunamještenih stanova, koji nijesu ni useljivani i koje sada niko ne može ući, niti njima na bilo koji način raspolagati, tvrdi pravni zastupnik tog građevinskog giganta, advokat Zoran Piperović.

Tvrdi da im odluka državnog organa nije dostavljena do danas: "Odluka u vidu naredbe tužioca, ili istražnog sudije, da znamo zašto se blokiraju i protiv koga se vode osnovi sumnje, naglašavam osnovi, a ne osnovana. Znači to je minimalni procenat da je neko lice učinilo krivično djelo, a blokiraju se stanovi. I nemo ništa protiv što su blokirani stanovi, a tražimo samo ono što nam po zakonu pripada, a to je odluka na osnovu čega su blokirani. Mi je nemamo, nisu nam uručili iz SPO-a tu odluku, niko nas ne poziva od strane suda i tužilaštva da nam kažu zašto su blokirani, a mi samo tražimo da znamo zašto i da vidimo imamo li pravni odnos prema aktu na osnovu kog su blokirani stanovi", kazao je Piperović.

On je objasnio da je pet stanova u vlasništvu te kompanije zapečaćeno nakon pretresa u Master kvartu, a da je to učinjeno bez ikakvog objašnjenja, pišu Vijesti.

"Specijalno policijsko odjeljenje je blokiralo pet stanova od svih koje su pretresali... Da mi znamo iz tih stanova nije izuzeto ništa, ako su izuzimali DNK to je od molera i parketara, jer nikada nisu useljivani. Rečeno je da se ne ože ući, jer je tužilac naredio da se stanovi blokiraju. Nemamo ništa protiv tog fakta, ali moramo da se vratimo na naredbu - zašto se gleda debljina zidova i saslušavaju arhitekte, ako je naredba suda izdata za pranje novca, utaju poreza i zlouotrebu ovlašćenja u privrednom poslovanju? Nemamo lice na koje se odnosi, ni pravno, ni fizičko, a fakat je da su svi stanovi upisani na Bemax. U naredbi su bila četiri lica, ali četii zakupca - roditelji i zet i sestra Akeksandra Mijajlovića... Stanovi koje oni zakupljuju nisu blokirani", kazao je Piperović, pišu Vijesti.

Advokat je istakao da im je nejasno zbog čega neko sad ispituje debljinu zidova, ukoliko u njima ne traže nešto sakriveno:

"Ako je sakriveno, predlažem kao zastupnik Bemaxa da se uzmu fizički radnici, uzmu macole, krampe, da se svi zidovi razvale, poruše, iskontrolišu, ali da se posle toga dovedu u prvobitno stanje", rekao je on.