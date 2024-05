Podignut je optužni predlog protiv policajaca Petra Lazovića, Ivana Đokovića i Neška Jaredića zbog krivičnog djela - zlostavljanje, na štetu Cetinjanina Sava Lipovine.

Izvor: printscreen beraneonline.me

To je Vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, koje rukovodi tim predmetom.

“U predmetu na koji se odnose Vaša pitanja podnesen je optužni predlog protiv tri lica (P. L., I. Đ. i N. J.) zbog krivičnog djela zlostavljanje”, navodi se u odgovorima državne tužiteljke i portparolke ODT Nikšić Vjere Mićunović.

Lipovina je nedavno na saslušanju tvrdio da ga je Lazović sa kolegama maltretirao i tukao, pa nudio 200.000 eura i preseljenje u Češku, ukoliko pristane da bude zaštićeni svjedok protiv organizovane kriminalne grupe škaljarski klan.

Taj pripadnik škaljarskog klana, ispričao je to pred tužiteljkom Sofijom Lukovac.

Izjavu je tada dao u svojstvu oštećenog, u postupku pokrenutom protiv policajaca iz Tima za posebnu operativnu podršku.

Lipovina je tvrdio da je mučen u martu 2020. godine, istog dana kada je i uhapšen zbog utaje poreza.

Rekao je da su tog dana policajci pretresli njegovu kuću na Cetinju, a da je među njima bio i Lazović: “Kojeg znam odranije i koji me je maltretirao čitavog života... Bilo ih je još trojica ili četvorica... koje znam iz viđenja, ali ne znam kako se zovu, a iste bih prepoznao da ih sada vidim. Jedan... sa sjevera - visok, krupan, glavat. Bio je policijski službenik iz Bara koji se preziva Đoković i bila su još dvojica koje bih prepoznao da ih vidim, ali ih sada ne mogu opisati. O pretresu je sačinjen zapisnik i smatram da se njihova imena mogu utvrditi iz zapisnika. Pored policajaca koji su bili sa Petrom Lazovićem, u mojoj kući je bilo još policijskih službenika kojih se ne mogu sjetiti”, rekao je Lipovina, kako prenose Vijesti.

Pred tužiteljkom je rekao da su neki policajci pretresali, a da su pored njega stajali Lazović i Đoković, te da mu je Lazović već tada prijetio: “U smislu, kada krenemo za Podgoricu vidjećeš koliko si mangup”.

Tvrdi da su ga nakon pretresa smjestili na zadnje sjedište “BMW X5” tamne boje, da je Lazović sjeo pored njega, a da su u taj automobil ušli Đoković i još dva policajca.

“Svi su me psihički maltretirali, govorili da treba da svjedočim za njih, onako kako mi oni kažu, da će mi maltretirati sestru... Dok smo se vozili, policajac koji je sjedio pored mene me je dva puta udario pesnicom u predjelu stomaka, a takođe me je vozač udario dva puta... tako što se poluokrenuo i udario me dok sam ja sjedio na srednjem dijelu zadnjeg sjedišta. Na jednom dijelu puta, prije Podgorice, u mjestu Carev laz, vozač se zaustavio, skrenuo je da se vozilo ne vidi sa puta... Kada smo stali...svi službenici policije koji su bili u vozilu su me, nakon što su me izveli, udarali tako što su me svi šamarali po licu. Bila su mi stavljena sredstva za vezivanje kada sam uveden u ovo službeno vozilo. Otvorenom šakom su me svi policajci udarali svuda po tijelu, neko od njih me udario dva tri puta boksom u predjelu stomaka, tačnije, udario me je boksom u predjelu stomaka Lazović”.

Objasnio je da su ga na tom proširenju maltretirali nekih 10 do 15 minuta, dok nisu shvatili da neće pristati da svjedoči o nečemu o čemu, kako tvrdi, ne zna ništa.

Lipovina je ispričao i da ga je Lazović udarao i dok su se vozili od Cetinja do Carevog laza, a i da je on prednjačio u prijetnjama i psihičkom maltretiranju.

Podsjetio je tužiteljku da je već jednom, mnogo detaljnije, svjedočio pred njom o tom zlostavljanju i to prije godinu, dok mu je sjećanje bilo svježije.

Kazao je i da je sve što je doživio tog dana još 2021. godine ispričao u sudnici Višeg suda, pred sudijom Borisom Savićem.

