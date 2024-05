Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je kvalifikovao krivično djelo teška tjelesna povreda te naložio policijskim službenicima dalje preduzimanje aktivnosti u cilju rasvjetljavanja događaja.

Policija je identifikovala tri osobe koje su ovog mjeseca nanijele teške tjelesne povrede dvojici Nikšićana.

Dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 5. maja u 22.45 časova zaposleni u Medicinskom centru Nikšić su obavijestili da se na ukazivanje ljekarske pomoći javilo R.K. (55) sa povredama u predjelu glave.

“Dežurni ljekar je konstatovao da mu je slomljena vilična kost, te je nakon ukazane pomoći u MC, transportovan na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore u Podgorici”, kazali su iz policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je kvalifikovao krivično djelo teška tjelesna povreda te naložio policijskim službenicima dalje preduzimanje aktivnosti u cilju rasvjetljavanja događaja.

“Pripadnici nikšićke policije su tokom sprovođenja ovih radnji došli do sumnje da su njemu teške tjelesne povrede nanijela trojica Barana – A.M. (21), O.M. (43) i maloljetnik od 16 godina. Oni su oštećenom, nakon kraćeg verbalnog sukoba u mjestu Banjani, zadali više udaraca zatvorenim šakama u predjelu glave, kao i više udaraca nogom dok se on nalazio na tlu, te je po nalogu postupajućeg tužioca, protiv njih podnijeta krivična prijava”, istakli su iz Uprave policije.

Takođe, nikšićkoj policiji prijavljeno je 9. maja u 00.55 časova da je jedna osoba fizički napadnuta ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru grada.

“Na lice mjesta odmah upućeni su policijski službenici koji su zatekli N.Č. (33) sa vidnim povredama, kojeg su trasportovali u MC Nikšić na ukazivanje ljekarske pomoći. Ljekri su konstatovali da ima prelome vilične i sinusne kosti, te je transportovan na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore”, istakli su iz policije.

Preduzimajući aktivnosti na rasvjetljavanju događaja policijski službenici došli su do sumnje da je pomenute povrede oštećenom licu nanio A.B. (24) iz Nikšića, na način što mu je zadao više udaraca u predjelu glave.

Tužilac koji je upoznat sa događajem kvalifikovao je krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

A.B. je trenutno nedostupan nadležnim organima i za njim policija intenzivno traga.