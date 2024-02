Određen mu je pritvor od 30 dana

Izvor: Profimedia

Službenici nikšićke policije su identifikovali i lišili slobode A.B. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu B.N.

On je, kako se sumnja, 11. februra, dva sata nakon ponoći, isped jednog ugostiteljskog objekta nanio teške tjelesne povrede, u vidu preloma nosne kosti sa dislokaciijom, sinusne kosti i kostiju očne duplje, oštećenom B.N.

Policijski službenici su postupajući po prijavi, a u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, preduzeli mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja navedenog događaja, a toku sprovedene kriminalističke obrade prikupljen je veći broj obavještenja od građana, identifikovani su svi akteri događaja i izuzet je video nadzor sa lica mjesta, što je rezultiralo identiikacijom osumnjičenog lica.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću je za ovo lice donio rješenje o zadržavanju do privoda nadležnom sudiji za istragu, koji mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana i on je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih

sankcija.