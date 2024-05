Policija je od dvojice koje je oštećeni označio kao napadače, od kojih je jedan maloljetnik, i od svjedoka, uzela izjave, dok za trećom osobom traga.

Radenko Koprivica, Nikšićanin koji godinama živi u Podgorici, tvrdi da su ga za Vaskrs, 5. maja, u rodnim Banjanima napala tri muškarca i nanijela mu teške tjelesne povrede, frakturu donje vilice, te da mu je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) urađena hitna operacija.

Koprivica koji se nalazi u KCCG, u dostavljenoj izjavi tvrdi da sa "napadačima, u pitanju su otac i dva sina" nikada nije imao nikakvih nesuglasica, da su toga dana bili u "vidno alkoholisanom stanju" i da se sa njima sreo kod rođaka kod koga je otišao sa suprugom Jelenom i trogodišnjim sinom Lukom.

Tamo se incident i dogodio, a sve je počelo, tvrdi Koprivica, kada je u priči pomenuo rođaka napadača i kazao da je "bio dobar čovjek i da je volio alkohol".

Kazao je da ga je tada jedan od navodnih napadača pitao zna li koja je dobra djela čovjek koga pominje uradio i da to nije trebalo da kaže.

"Izvinio sam se i kazao da ništa loše nijesam mislio već da sam samo rekao činjenicu koju znaju svi koji su ga poznavali", napisao je Koprivica u saopštenju dostavljenom medijima.

Tada je, kako tvrdi jedan od navodnih napadača počeo da ga psuje i govori mu vulgane riječi i on je odlučio da sa porodicom napusti kuću.

"U tom trenutku me uhvatio za rukav. Uspio sam da se otrgnem i krenem u pravcu moje kuće, međutim, njegovi sinovi krenuli su za mnom i sustigli me. Jedan me uhvatio otpozadi za gornji dio trenerke, dok me drugi sprijeda držao za rukav. Rekao sam im da želim da idem kući i da nema potrebe da se svađaju sa mnom. Dok su me držali, stigao je njihov otac koga je rođak kod koga sam bio pokušavao da zaustavi. Osjetio sam udarac sa lijeve strane glave. Pao sam na zemlju i izgubio svijest. Ubrzo sam došao k sebi, ustao i počeo da bježim. Osjetio sam da me krv iz nosa i usta guši, što mi je otežavalo kretanje", naveo je Koprivica, pišu Vijesti.

Bježeći izgubio je mobilni telefon tako da nije mogao da pozove suprugu, policiju ili hitnu pomoć. Stigao je ispred kuće, a kasnije su automobilom stigli supruga i sin.

"Utočište smo pronašli u kući komšije. On i njegova žena ukazali su mi pomoć. Nasilnici su kasnije saznali da smo bili kod njega, pa su ga zvali i prijetili mu da slučajno ne svjedoči. Nas troje smo, sa strahom, krenuli do Nikšića, plašeći se svakog auta koje nam dolazi iza leđa", napisao je Koprivica.

Njegova supruga je navela da su ona i sin bespomoćno posmatrali kako trojica muškaraca tuku Radenka, i da su, i dalje svi u šoku zbog svega što se dogodilo.

"Zgrabila sam dijete, uplašena da će i njemu da naude, i otrčala do našeg automobila. Tokom bježanja ispao mi je telefon a ja sam, potpuno dezorjentisana, vozila u pogrešnom smjeru. Zaustavila sam jedno vozilo i sa telefona nepoznatih ljudi pozvala supruga koji nije odgovarao na pozive. Nastavila sam vožnju i naišla na dva čovjeka koji su mi ustupili telefon da još jednom pozovem supruga, ali opet bezuspješno. Odlučila sam da se vratim nazad, u Radenkovu rodnu kuću, u nadi da ću ga zateći živog. Prilikom okretanja umalo nismo sletjeli u provaliju", piše u Jeleninom obraćanju.

Stigla je do kuće, vidjela ispred nje krvavog supruga i nakon ukazane pomoći od strane komšija, uspjeli su da stignu u Nikšić do bolnice gdje su ljekari konstatovali teške tjelesne povrede, pišu Vijesti.

"Sin i ja smo i dalje u velikom šoku, strahu i stresu. Luka se promijenio, već par dana odbija hranu, povraća, plače a duže vrijeme nije mokrio. Odjednom se ućuti, umiri, zatim plačući pita gdje mu je tata. Primjećijem i agresiju kod njega. Bili smo kod pedagoga i psihologa i nadam se najboljem. I ja se ne osjećam dobro, ne mogu da spavam, a kada me hronično umornu, na kratko, prevari san, vraćaju mi se slike događaja. Ne znam kako da pomognem suprugu, koji je u bolnici, i sinu koji je pod velikim stresom i strahom", zaključuje Jelena.

Iz Uprave policije su "Vijestima" kazali da ih je 5. maja oko 22,50 časova medicinsko osoblje obavijestilo da je "R.K. došao u njihove prostorije zbog povreda u predjelu glave koje su od strane ljekara kvalifikovane kao teške tjelesne povrede u vidu frakture donje vilice", te da je transportovan u KCCG radi daljeg liječenja.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem su nalogu policijski službenici preduzeli mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja u kojem je R.K. zadobio povrede.

"Policija je identifikovala lica koja su nanijela povrede R.K. Naime, policijski službenici došli su do sumnje da su R.K., nakon kraće verbalne rasprave u mjestu Banjani, pomenute teške tjelesne povrede nanijeli O.M., A.M. i jedno maloljetno lice, zadavajući mu udarce stisnutim pesnicama u predjelu glave. Od O.M., od maloljetnog lica i od svjedoka događaja policija je prikupila obavještenja na zapisnik, dok se za A.M. intenzivno traga. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić kontinuirano preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, u cilju pronalaska lica A.M., kao i u cilju rasvjetljavanja svih činjenica vezano za navedeni događaj, i u krajnjem procesuiranja odgovornih lica", piše u odgovoru Uprave policije.