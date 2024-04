Sutkinja Milica Vlahović Milosavljević odbacila je navode optužnice da je donijela nezakonito rješenje u korist kuma bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Na suđenju u podgoričkom Višem sudu, saopštila je da u potpunosti odbacuje tvrdnje da je mimo propisa donijela rješenje kojim je usvojen predlog za određivanje privremene mjere radi obezbjeđenja novčanog potraživanja predlagača Rada Arsića.

U dvočasovnom iznošenju odbrane pred sutkinjom Nadom Rabrenović, optužena je kazala da njene navode potvrđuje i činjenica da je ta odluka potvrđena od drugostepenog vijeća Privrednog suda, pišu Vijesti.

I Medenica je juče negirala krivicu, navodeći da je riječ o političkom procesu. Kazala je da nije pritiskala Vlahović Milosavljević prilikom odlučivanja u predmetu u kojem je stranka bio njen kum...

Optužnicom je predstavljeno da je nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda, zloupotrebom službenog položaja putem podstrekavanja, uticala i na sutkinju Privrednog suda Vlahović Milosavljević kakvu odluku da donese i tako načini štetu korporaciji “Ten” sa sjedištem u Moskvi.

“Nevjerovatno je i paradoksalno da sam optužena zbog donošenja navodno nezakonitog rješenja o određivanju privremene mjere, uprkos činjenici što je to rješenje zakonito i kao takvo je potvrđeno od strane više nadležne instance - drugostepenog Vijeća od troje sudija. Podizanjem ove optužnice zakonita i pravosnažna sudska odluka proglašava se nezakonitom, iako odluka donijeta u prvom stepenu može biti predmet preispitivanja isključivo od strane više instance, koja po izjavljenom pravnom lijeku ispituje zakonitost postupanja sudije prilikom odlučivanja... Osim što djelo koje je predmet optužbe po zakonu nije krivično djelo, ukazujem da u spisima ne postoji nijedan dokaz za ovakvu tezu optužbe, pa nije jasno na osnovu čega sam uopšte optužena, a još manje po kom osnovu je optužnica u odnosu na mene potvrđena”, kazala je ona, pišu Vijesti.

Objašnjavajući zbog čega je u istrazi rekla da je Vesna Medenica vršila pritisak na nju i da je nezgodna kada joj se neko zamjeri, Vlahović Milosavljević je kazala da je to učinila dva mjeseca nakon porođaja, “u stanju jakog stresa i posebne psihofizičke iscrpljenosti”.

“Odbrana koju sam iznijela u fazi istrage je prije svega nepotpuna, jer se tom prilikom uopšte nisam izjašnjavala o odlučnim činjenicama koje se tiču krivičnog djela, već isključivo na okolnosti komunikacije sa bivšom predsjednicom. Zbog toga se u javnosti paušalno izvještavalo da sam navodno priznala izvršenje krivičnog djela”.

Rekla je da se zbog proteka vremena od tri i po godine, tada objektivno nije mogla sjetiti svih činjenica, a posebno jer je u tom periodu postupala i riješila gotovo 1.000 predmeta.

“Prilikom saslušanja u fazi istrage nisam imala dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane, jer sam poziv za saslušanje koje je zakazano za 12. jul 2022. godine u 11.30 časova, telefonskim putem dobila od strane postupajućeg tužioca prethodne večeri - 11. jula 2022. godine oko 20.30 časova. Osim što sam bila zatečena pozivom, do momenta saslušanja nisam bila u saznanju na koje okolnosti i o kom događaju treba da se izjasnim. Radi pripremanja odbrane tražila sam da se saslušanje odloži, što mi od strane postupajućeg tužioca nije dozvoljeno. Zapisnik nisam pročitala prije nego što sam isti potpisala, a iskaz nisam diktirala, već je isti formulisao i unosio u zapisnik postupajući tužilac. Iskaz sam dala kao dojilja, dva mjeseca nakon porođaja, u stanju jakog stresa i posebne psiho-fizičke iscrpljenosti. Tokom saslušanja razmišljala sam i strahovala da mogu biti zadržana, odnosno pritvorena, a samim tim i odvojena od tek rođenog djeteta koje dojim, s obzirom na to da su u tom trenutku sva lica u predmetu bila u pritvoru. Zbog svega navedenog nisam bila u stanju da sa pažnjom pratim radnju sačinjavanja zapisnika, niti da shvatim značaj rečenica koje je tužilac u moje ime unio u zapisnik. To znači da je moja odbrana ne samo nepotpuna, već i neprecizna”, rekla je ona.

Dodala je da ni u kom slučaju nije mislila na to da je bivša predsjednica na bilo koji način uticala na donošenje odluke, jer je odluka donijeta u skladu sa zakonom, činjeničnim stanjem i dokazima u spisima predmeta, pišu Vijesti.

“To je jedina istina. Kvalifikativi da je bivša predsjednica Vrhovnog suda, autoritativna i jako nezgodna kad joj se neko zamjeri, podrazumijeva da ista nema toleranciju za neažurnost u radu sudija, zbog čega sam, kao i zbog činjenice da je privremena mjera po svojoj prirodi i po zakonu hitna, o predlogu za određivanje predmetne privremene mjere odlučila u najkraćem mogućem roku, tačnije istog dana kada je taj predlog predat sudu 27. 12. 2018. godine”, saopštila je ona.