“Neko je javio Lakiju i Pekaru da su na ANB mjere. Kaži Fr da provjeri ako može”, piše Mijajlović 18. februara 2021. godine.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Nakon prepiske o stvaranju mogućnosti za šverc kokaina, raspodjele novca od šverca cigareta, jedan od navodnih vođa Grand klana Aleksandar Aco Mijajlović tražio je od sada uhapšenog tajnog agenta Petra Lazovića da mu provjeri prisluškuje li tajna policija njegove saradnike, pišu Vijesti.

O nezakonitim poslovima njih dvojica dopisivali su se preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, a transkripti tih poruka još ranije dostavljeni su crnogorskim istražiteljima.

“Neko je javio Lakiju i Pekaru da su na ANB mjere. Kaži Fr da provjeri ako može”, piše Mijajlović 18. februara 2021. godine.

Iz poruka proizilazi da mu je Lazović odmah provjerio i prenio tu informaciju, pa mu odgovara potvrdno.

Petnaestak dana kasnije, samo četiri dana prije nego su evropske policije “krekovale” Skaj, Lazović nudi Mijajoviću da “oderu šiptara” ukoliko mu je on smetanja za posao.

“Je li ti on smetnja, da ga oderemo. Ovaj šiptar?”, pita Lazović.

“Ko ga je*e. Nego možda provalio da ovaj hoće da ga otkači, pa se sada prepao. Nikakva. To je obična pi*kica i špijundara. Pokvaren je i podmukao, a boji se lada svog. Možda je on dosta od robe prodao, a glavnom nije prijavio i sada ga strah”, odgovara mu Mijajlović.

Tadašnji policajac i nakon toga insistira na “dranju”.

“Ako može da stvara probleme da ga deremo”, poručuje on, što Mijajlović ne prihvata, kako ne bi “trošili kredite”.

“Što da se troše krediti na njega. Nebitan potpuno. Ako nema njega, nađe se neki drugi. Bolje ovako da znamo ko je”, odgovara mu on.

U spisima u koje Vijesti imaju uvid nema podataka o identitetu osobe koju Lazović naziva Šiptar.

Tri mjeseca prije toga Lazović je Mijajloviću ponudio da se uključi u posao krijumčarenja kokaina sa kavačkom ekipom.

Tadašnji neformalni vođa Tima za posebnu operativnu podršku u najznačajnijem policijskom sektoru prethodno je kolegi iz klana i iz policije, Ljubu Miloviću, ponudio da sa Mijajlovićem provjeri mogućnostima šverca kokaina u Dubai, pišu Vijesti.

“Da vidim Aca, on ima tamo jake kombinacije”, piše Lazović 30. novembra 2020. godine.

Iste noći Lazović je Mijajloviću pisao preko Skaja, a taj Podgoričanin odgovorio mu je nakon nekoliko sati.

“Imaš li đe vađenje u koju luku, da nije Roterdam. Bilo đe odakle brodovi sa Ekvadora plove. Imamo mogućnost iz Ekvadora da pošaljemo đe oćeš, tu đe imaš mogućnost da se vadi”, šalje on Mijajloviću.

Tada mu prosljeđuje poruke koje mu je poslao Milović, sakriven iza nika Oficir, od kog je tražio da mu objasni što precizno da pita Mijajlovića:

“Dal’ ima kontrolu u neku luku. Da mogu da iz kutije izvade bezbjedno pošiljku robe. Ja radim trenutno u Roterdam. Radio sam Istanbul, radio sam Hamburg i Antvepern. Trenutno samo radimo Roterdam. Viđi đe ima pozicije. Mogu poslat svuda, đe god idu brodovi Iz Ekvadora ja mogu poslat. U kontejner sa drugom robom”.

Mijajlović mu je, piše na Skaju, obećao da će za početak vidjeti šta može da uradi, nakon čega Lazović odbjeglom policajcu saopštava da se taj posao može obaviti preko luke u Bugarskoj i Grčkoj.

Nakon što to prenese Miloviću, Lazović prosljeđuje Mijajloviću odgovor tog odbjeglog policajca.

“Iz Bugarske se mora poslat na drugo mjesto, al’ to nije problem, organizovali bi iz Bugarske kamionima, nije to problem”.

Policajac od Mijajlovića traži da mu “fino objasni” što sve može, a dva dana kasnije, 3. decembra 2020. godine nudi mu da posluje s njima i objašnjava mu sa koliko kilograma droge njegovi partneri učestvuju u ukupnom tovaru od pola tone:

“Ok, ako ćeš ovih dana mi reci da ubace koliko, Oficir će 60, komita 100... Ovo je nevezano za ovo što sam te pitao sad ako ‘oćeš za Roterdam. Imaju oni za Roterdam oni tamo rade i sad oće da odrade posao, a ovo ako ti završiš i to će, pa će se preseliti...a sad rade nezavisno od ovog što sam ja tebe pitao... Sad oće Ekvador Roterdam, a to ako završiš ti, to je bonus top kažu. A sad bratski zovu, dali mjesto za ovaj posa. Nije tvoj brat za bačit. Do nedelje da im kažemo”, šalje Lazović na kriptovani nalog za koji Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da ga je koristio Mijajlović, kako prenose Vijesti.

Mijajlović je uhapšen 19. februara, u višemjesečnoj akciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, a u saradnji sa Agencijom Evropske unije za sprovođenje zakona (EUROPOL).

Prema tvrdnjama SDT-a on je jedan od organizatora takozvanog Grand klana. Specijalni tužioci sumnjiče ga da je sa još jednom osobom, na čijoj identifikaciji rade, stvorio kriminalnu organizaciju koja je krijumčarila cigarete.

Članovima kriminalne ekipe Mijajlovića SDT je označilo policajce Milenka Miću Rabrenovića, Radoja Rabrenovića, Dragana Backovića i Mirka Mijuškovića, zatim Dejana Jokića, Goluba Vojinovića, Zorana Žutog Đukanovića i nekoliko osoba na čijoj identifikaciji tužioci rade.

U spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje rukovodi predmetom, navodi se da su članovi te organizovane grupe krijumčarili cigarete na međunarodnom planu najmanje tri godine - od 2019. do kraja 2021. godine.

“Mijajlović i još jedna osoba tu organizaciju, prema dostupnim dokazima, stvorili su 2019. godine”, tvrdi sagovornik lista.

Prema tim informacijama, među podacima proslijeđenim iz Europola navodno su i prepiske sa kriptovane telefonske Skaj aplikacije, u kojoj su, tvrde istražitelji, učestvovali uhapšeni. Neki od njihovih branilaca negirali su te tvrdnje.

Specijalni tužioci sumnjiče grupu okupljenu oko Mijajlovića i još jedne, za sada neidentifikovane osobe, da su iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u barsku luku dopremali brodove cigareta koje su nakon toga krijumčarili, pišu Vijesti.

Mijajlović je nedavno sa 1,1 milion eura jemčio da neće pobjeći ako ga sudije Višeg suda puste da se sa slobode brani optužbi specijalnih tužilaca.

Lazović i Milović obuhvaćeni su u nekoliko predmeta SDT-a, koje ih tereti da su radili za mafiju, umjesto da se kao pripadnici policije bore protiv nje.