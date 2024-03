Robu, pare, krvnike - sve ćeš da nam daš do zadnjega. Jedino to može da te održi u životu.

Tokom višednevne prepiske, vođa kavčana govori zarobljenom Raduloviću da će sačuvati svoj i život svoje porodice ukoliko bude radio sve što mu se kaže. “Robu, pare, krvnike - sve ćeš da nam daš do zadnjega. Jedino to može da te održi u životu”, poručuje Zvicer. Kapetan tvrdio da je spreman da strada i tražio samo da ga ne muče prije smrti

Tu glasovnu poruku Radoje Zvicer poslao je škaljarcu Milu Raduloviću Kapetanu, nakon što su ga zarobili članovi kavačke grupe i preko njegovog telefonskog broja u zamku hvatali pripadnike supraničkog kriminalnog klana, prenose Vijesti.

U zastrašujućoj, višednevnoj prepisci, vođa te ozloglašene grupe govori Kapetanu da će sačuvati svoj, ali i život svoje porodice, ukoliko bude radio sve što mu se kaže.

Ovaj sa druge strane moli da ga, u ime starih dana, samo poštede mučenja i govori da je spreman da umre. Naravno, poručuje, na Zviceru je da odluči šta će sa njim...

Nakon brutalnog mučenja, tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva, Radulović je zadavljen, a njegovo tijelo spaljeno je na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Nakon što su ga zarobili, grupa kavčana snima Radulovićeve audio poruke, koje putem Skaj aplikacije šalju Zviceru. On na isti način odgovara...

Zvicer mu tada govori da oni hoće da okončaju rat koji su škaljarci započeli ubistvima, kako tvrdi, nedužnih ljudi... Kapetan odgovara da će učiniti sve što može, ali da ne zna gdje se pojedini škaljarci nalaze. Kaže da ima komunikaciju sa šefom škaljarskog klana Jovicom Vukotićem i prihvata da ga “isporuči”...

Kapetan: Ti sam odluči što ćeš sa mnom. Kako god ti odlučiš, to je to. Samo ako može samo da me ne mučite u vezi starog drugarstva... Ja stvarno u rat’ nisam učestvovao, jer bi znao ti to, a znali bi i drugi. Što se tiče rata i što se tiče drugoga, meni je sve počelo od Alana (Kožara). I to je jedina komunikacija moja oko tih stvari što se tiče tih stvari da sam ja htio nekome nešto da naudim. Za dalje, ako se planira da se rat završi, ja tu mogu dosta da uradim. Samo mi treba vremena i dajem riječ da će to tako da bude. Ali mi treba vremena za to, jer će svi poslušati...

Zvicer: A znaš li ti, jadan ne bio, kako je počeo rat. Znate li da ste ubili momka koji prodaje cigare. Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvo. Da ste pucali čovjeku u leđa, čovjeku koji je čuvao Vukotiće pet godina. Da li ti znaš da su sve ovo Vukotići započeli. Misliš da mi ne znamo da je Jarić stariji ubio, ovoga mučenoga Srđana dok je prodavao cigare. Misliš da ne znamo da ga je doveo Mićko na motor’ i da je Mićko to sredio. Je li, misliš da se to ne zna. Tvoj kum Mićko. Pa ti si krenuo da radiš grđe stvari nego Alan. Sve si grđe radio od njega. Nego ćeš ti sad ođe da nam kažeš, koga ćeš ti da nam daš. Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću. Bez ičega, bez ikakvog povoda. Te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi - nema. A ovu đecu što ste uveli u rat, oni nas ne interesuju. Ti nas ne interesuješ, budalčino jedna, razumiješ li, ali ćeš da radiš ono što se dogovorimo, javljaju Vijesti.

Kapetan: Sve te razumem što pričaš, ali ja u taj rat nisam učestvovao. Niti mi je palo na pamet. Ti dobro znaš da bi neko nešto čuo da je bilo od mene. A druga stvar, ja sa tobom nikada grke nisam imao, niti sam imao problema sa tobom da bih nešto tako. Uglavnom, ti odluči. Što god ti odlučiš, tako će biti, tu više nema izbora. Ako treba da stradam, da stradam, samo ako može da me ne mučite. A drugo, što se tiče svega, ja mogu da utičem da se rat završi, ali mi treba određeno vrijeme... Što se tiče Bara, niko nije prijetnja. Niko više neće biti prijetnja, a što se tiče manekena (Jovan Vukotić), znaš dobro, gledao si moje poruke...

Zvicer: Da smo htjeli da te ubijemo, mi bi te ubili. Ne bi te vozali toliko, to da znaš. Jer smo viđeli da obećavaš i obećao si. Riječ si dao, je li tako bilo.

Kapetan: Jeste, tako je. To je to.

Zvicer: Sad ćemo ovako, da mi objasniš prvo situaciju u Kotor’. Šklempo i to. Koga tu imate i što imate. Jednu slažeš li, neće se s tobom dalje pričati. Idemo grad po grad. Počni od Kotora, pa Budva, pa Cetinje, pa Bar, pa Podgorica...

Kapetan: Ja stvarno ne znam kako da ti objasnim. Ne znam ko je s njima. Ja imam kontakt sa Šklempom. Imam sa Ćićom, ali ne znam ko je sa njima i uopšte ljude ja ne mogu da znam koji su. Ali, mogu da ti obećam jednu stvar, da niko neće nikada ništa da pokuša protiv bilo koga od vas i da mi treba samo vremena da riješim to. A za sve ostalo znaš što sam ti rekao. Ako tako bude. I dao sam ti riječ da će to da bude tako. Samo moraš da me pustiš da to bude tako. I za posao i za sve, moraš da me pustiš da to bude tako.

Zvicer: A Mikišon, Trkač i onaj Klakor... Lazar, znaš li njih? Znaš li Milija, znaš li Kića? Đe se nalaze svi ovi što sam nabrojao? Znaš li Nikolu Dedovića? Đe se nalaze? Nikolu reketira Šklempo i sve živo mu je uzeo. Bratove mu pare ukrao. Poručili smo mu da dođe u Kotor i da mu neće dlaka sglave falit, a on ‘oće i dalje da mafija... Njega, Mikišona, Lazara, Kića, Mijoga, Milija... Svi su okrvavili ruke... Idemo dalje. Pričaj mi o njima...

Kapetan: Ove druge ljude nikada nisam vidio niti znam. Niti znam đe su. Baš ne znam. Ali kažem opet, da bi sve moglo da bude kako treba, ako može da bude kako treba, samo mi treba vremena da riješimo sve do kraja.

Zvicer: Ćuješ li ti što je tebe pitam? Đe su ovi što sam ti rekao, jadan ne bio. Nemoj da se zajebavamo. I da vrtiš jednu te istu priču.

Zvicer: A đe Klakor? Đe je Trkač? Đe je Dedoviću brat? Opet te pitam isto.

Zvicer: Ko je ubio kuma mojega? Našega druga i brata. Ko je ubio Baltića? Ko je postavio Dulu eksploziv? Ko je ubio Brdžu Roganovića, starog čovjeka od 70 godina, stoko jedna?

Kapetan: Ne znam šta da ti kažem. Od lokacija ne znam niko gdje je, niti mogu da ti kažem bilo koga gdje je. Sem da znam da su ovi u Kotor, tu, što se tiče Jovice... A što se tiče ostalih, nemam pojma gdje su... Niti ja koga pitam đe je i što... Moj rat je krenuo od Alana. I to je sve što mogu da ti kažem.

Zvicer: Dobro Kapetane, ti znači ne znaš đe je Klakor i đe je Trkač, je li?

Kapetan: Za Baltića sam načuo da je bio Kiki, ali ne znam ko je još bio... To je ovaj što je stradao na Krf’... A za Roganovića ne znam ništa, baš ništa. Niti su oni meni šta pričali oko toga. Opet ti ponavljam - ja sam u rat ušao zadnji, to je samo zbog Alana i to je to što ja znam, ostalo slabo šta.

Zvicer: A kako ti Kiki nije rekao ništa, ni Alan? Non stop je bio s njim...

Kapetan: Znam da su samo Kushko, Igor i Stamatović, oni su vodili kompletno to sve. Ostalo, što se mene tiče, ja slabo znam išta. Ja govorim opet - samo od Alana i to je to. I sve to od Alana ti znaš vjerovatno. Znaju i drugovi ovi ovdje.

Zvicer: Dobro, daćeš nam ovoga Klakora i Trkača, je li to u redu? Njih možeš odmah, pošto su se naoružali, kasarno naoružanje imaju. Sa brda snimaju Staroga (Slobodan Kašćelan) po cijeli dan. Uzeli smo vam onoga jednog nesretnika što ste ga ojadili na kamatu, pa nam je dosta toga rekao.

Kapetan: Nije, zato što mi nismo bili u tim stvarima da ja pričam. Ja sam bio van svega toga. Meni je samo bio interes Alan i ništa više. A od Alana sve znaš. I znaš moje mišljlenje za sve. Taj rat je tako počeo da mene to uopšte nije interesovalo. Jedina stvar koja me interesovala je bio Alan... Od tad možeš sve da me pitaš, a ja znam da od toga nema ništa, jer sam jedini ja kriv za sve to. Od kad je Alan ubijen. Eto. Niko više.

Zvicer: Čudno to da General vojske ne zna ko ubija za njega. Baš me čudi to. A jesi li Klakoru kupio stan? Je li vam Klakor nešto pomagao nekad? Je li vam Trkač pomagao nekad nešto?

Kapetan: Jeste, ali to je davno i nema nikakve veze s vama. To su oni pomagali meni, to jest nama su pomagali za Šaranovića. To nema nikakve veze sa vama. To je jedino što znam za njega, ali on stvarno nema veze sa ničim.

Zvicer: ‘Oćeš li ti da mi u krenemo u mengele da te stavljamo druže? ‘Oćeš li? A?

Kum izdao Kapetana

Slučaj otmice i ubistva Mila Radulovića, u istoj je optužnici sa slučajem dvostrukog ubistva u Spužu Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića.

U tom aktu Specijalnog državnog tužilaštva, navodi se da je Zvicer 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali okrivljeni - Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković, Ratko Živković, Radoje Živković zvani Žuti, Dragan Knežević, Milan Vujotić, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Davor Perović, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Dejan i Blagoje Gašić, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Vladimir Vučković, Nikša Perović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Zoran Kažić, Aleksandar Dragićević, Aleksandar Ljumović, Milan Knežević, Borko Bešković, Bojan Bešović...

Piše da je Ratko Živković iskoristio poznanstvo i kumovske veze sa oštećenim Radulovićem i namamio ga da dođe na navodni sastanak, zajedno sa Hodžićem..

“I da se tom prilikom oštećeni Radulović Mile i Hodžić Damir otmu radi iznuđivanja informacija o njihovoj kriminalnoj organizaciji i nakon toga liše života, a lica koja bi sa oštećenima došla na navodni sastanak odmah liše života, što je okrivljeni Živković Ratko i prihvatio tako što je tokom avgusta 2020. godine preko kriptovane aplikacije SKY ECC otpočeo prepisku sa oštećenim Radulović Miletom i tako dodatno zadobijao njegovo povjerenje i dogovorio da se vide, pri čemu je okrivljeni Živković Radoje, koji je bio u neposrednom kontaktu sa okrivljenim Živković Ratkom, okrivljene Zvicer Radoja, Vujotić Milana, Knežević Dragana, Belivuk Veljka i Miljković Marka, a na istom grupnom čatu kriptovane aplikacije SKY ECC redovno obavještavao o sadržini prepiske između okrivljenog Živković Ratka i oštećenog Radulović Mileta, a okrivljeni Vujotić Milan sugerisao da će na sastanak doći i ‘Kasap’ kojim nadimkom je u suprotstavljenoj kriminalnoj organizaciji oslovljavan oštećeni Hodžić Damir”, navodi se u optužnici, pišu Vijesti.

Na tom sastanku, saopšteno je ranije iz Tužilaštva, Hodžić i Spajić odmah su likvidirani, a Radulović zarobljen, danima mučen i na kraju ubijen.