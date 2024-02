Edmond Mustafa, navodni pripadnik škaljarskog klana, koji je jutros ubijen u centru Bara, pominjao se u Skaj prepisci koju su tokom 2020. razmjenjivali vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i policajci koji se sumnjiče da su radili za njega.

U skaj pepisci se pominje i da je on u opasnosti od "svojih" zbog fatalne crnogorske blogerke Vasilise Nurković.

U njihovoj presretnutoj komunikaciji otkriveno je da su "kavčani" planirali otmicu Mustafe, navodeći da bi trebalo da pristane "da bude svjedok-saradnik i otkrije im ubice za minimum 20 likvidacija".

Iz prepiski koje su ranije objavili naši mediji, proizilazi da se on plašio za svoj život i to ne samo od pripadnika suprotstavljenog kavačkog klana, već i od svojih "škaljaraca".

,,U presretnutim porukama je otkriveno da je od svojih strahovao zbog fatalne crnogorske blogerke Vasilise Nurković", podsjeća sagovornik Kurira.

Navodno, "škaljarcima" se zamjerio jer je posle ubistva njihovog saradnika Zijana Nurkovića 20. aprila 2019. u Španiji, uplovio u vezu sa njegovom udovicom Vasilisom.

,,Kaže "hoćete me ubiti vi, hoće "kavčani", hoće moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada", piše, navodno, u poruci koju je poslao uhapšeni policajac Petar Lazović, osumnjičen da je sarađivao sa odbjeglim Radojem Zvicerom.

Zijad Nurković, podsjetimo, bio je blizak klanu Alana Kožara i njegov kum. On je likvidiran naočigled Vasilise koja je tada bila u drugom stanju i njihove ćerkice. Inače, Vasilisa je poznata blogerka i influenserka u Crnoj Gori, a na društvenoj mreži Instagram ima brojne pratioce.

U daljim prepiskama, Radoje Zvicer obavještava policajce da se sjetio da su "škaljarci" svom saradniku, dok je bio u zatvoru, slali fotografije djevojke koja drži prst na usnama, kao "znak ćutnje", na šta mu Lazović objašnjava da je to bila izvjesna Vasilisa.

,,Reci mu da oće da ga u Noru tresnu. Kad je izdao Zijada, sve bi", piše, navodno, policajac.

Zvicer i Lazović tada, kako su pisali mediji iz Crne Gore, zatim razmjenjuju fotografije djevojke i njenih drugarica.

,,Jer, ako ne bude ispoštovao ovaj smrad... mi mu sve znamo i način. Mi ćemo ga povesti u nepoznatom pravcu, brate, on umire od nas, drhti kao prut! To i koristimo. Sad sam mu nosio da jede. Samo ako ne bude, to mu je kraj", piše on.

Inače, suprug blogerke Vasilise, Zijad Nurović, ubijen je 2019. u Španiji kada mu je napadač prišao dok je sa suprugom i djetetom bio u automobilu.

,,Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negdje u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sjutra neće biti tu, budio je u meni osjećaj neopisivog straha. On je bio dio mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z", napisala je Vasilisa na godišnjicu smrti supruga