Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović osudio je napad na nadzornike Službe zaštite na Skadarskom jezeru i pozvao nadležne da pronađu i kazne počinioce.

"Nakon objavljenog jezivog snimka pokušaja povređivanja nadzornika Službe zaštite na Skadarskom jezeru, zgroženi besprizornošću napadača - krivolovaca koje je moglo dovesti do nesagledivih posledica, najoštrije osuđujemo ove i sve slične aktivnosti i pozivamo nadležne institucije da preduzmu sve mjere da se pronađu i kazne počinioci ovog djela. Teško je naći adekvatne riječi za ove i sve one koji su do sada vršili ovakva nedjela", saopštio je Martinović, prenose Vijesti.