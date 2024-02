Današnje ročište u postupku protiv Šarićeve grupe za planiranje ubistva i diskreditaciju svjedoka saradnika Nebojše Joksovića je prvo na kom su se dvojica optuženih pojavili nakon predaje.

Najprije su se o krivici izjasnilli i iznijeli svoje odbrane optuženi Milan Vučinić i Duško Šarić, koji su od hapšenja grupe Darka Šarića u aprilu 2022. godine bili u bjekstvu sve vrijeme do 4. januara 2024. kada su se obojica predali srpskoj policiji.

Milan Vučinić je prvi ušao u sudnicu i kazao da nije kriv, da nije koristo telefon sa SKY aplikacijom i da navodi iz optužnice nisu tačni.

Postupajući tužilac upitao ga je da li poznaje Nebojšu Joksovića i optužene u ovom postupku.

Vučinić je odgovorio da Joksovića ne poznaje, a da je sa više optuženih prijatelj.

Nakon njega u sudnicu je ušao Duško Šarić, rođeni brat Darka Šarića i on se izjasnio da nije kriv.

„Ne priznajem navode optužnice. Nisam učinio nijedno krivično djelo koje mi se stavlja na teret. Nije mi ni najjasnije kako sam se našao na optužnici. Nisam radio nikakva krivična djela. Nisam član nikakve organizovane kriminalne grupe“, kazao je u svoju odbranu Duško Šarić i naveo koga sve od optuženih poznaje, prenosi CdM.

„Danilo Odović mi je bivši zet. Bojana Stanojkovića poznajem. Sa Aleksandrom Boškovićem se privatno družim nekoliko godina. Danila Stojanovića i Milutina Radovanovića poznajem površno. Arso Šarić mi je rođak. Milana Vučinića poznajem dugi niz godina. Svedoka saradnika Nebojšu Joksovića nisam mogao da diskreditujem, sa njim nemam nikakve veze, a i zašto bih ga diskreditovao kada je u to vrijeme Darko Šarić bio pravosnažno osuđen. Nisam podstrekavao policijske službenike, nisam im obećavao ni davao nikakav novac, nisam im plaćao proslave ni ručkove. Od 1997. živim u Beogradu, imam četvoro djece, više puta sam podnosio zahtjev za državljanstvo, ali ga nikad nisam dobio“, kazao je Duško Šarić.

Advokat Dalibor Katančević, branilac Darka Šarića, postavio je Dušku Šariću samo jedno pitanje – da je ikada koristio telefon sa SKY aplikacijom, na šta je on odgovorio da „nije nikada“.

Potom se suđenje nastavilo saslušanjem oštećenog svjedoka Gorana Nikolaševića, biznismena iz Valjeva.

Podsjetimo, ovaj postupak se vodi zbog toga što Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Darka Šarića i njegove saradnike za planiranje ubistva i diskreditaciju Nebojše Joksovića, koji je bio svjedok saradnik u postupku protiv Šarića za šverc kokaina.

Naime prema optužnici Šarić je napravio plan da se iz „bezobzirne osvete“ ubije Joksović, a kako njegovi saradnici u tome nisu uspjeli, Šarić je naložio diskreditaciju Joksovića. Cilj je bio da na taj način izgubi status svjedoka saradnika i to kroz navodno planiranje ubistva svog saradnika Gorana Nikolaševića, koji je Joksovića prijavio policiji. Tužilaštvo tvrdi da je sve bilo iscenirano.

Darko Šarić je to dogovarao dok je bio u pritvoru, sa svojim advokatom Dejanom Lazarevićem i drugim saradnicima putem SKY aplikacije na kriptovanom telefonu, navodi se u optužnici.

I dalje je nepoznato kako je Darko Šarić mogao da koristi telefon dok je boravio u jednom od najstrože čuvanih pritvora u zgradi Specijalnog suda.

Nikolašević je rekao u sudnici da je od 2018. imao saznanja da Nebojša Joksović planira njegovu likvidaciju sa Daliborom Ristićem i Sašom Cvetinovićem, piše CdM.

„Zbog toga sam se obratio advokatu Dejanu Lazareviću, koji prosto nije mogao da povjeruje i on me je posavjetovao da to prijavim, što sam i uradio. Policija mi je kazala da se neko vrijeme ne vozim u automobilu sa ženom i djecom i da se neko vrijeme sklonim iz zemlje dok ne ispitaju slučaj. Marta 2020. sam imao imao sastanak sa Daliborom Ristićem, a on mi je bez zadrške rekao kako je bio dogovor između njega i Nebojše Joksovića da me likvidiraju. Ja sam tad predložio da sastavimo bilješku, jer je bilo toliko što nisam mogao da zapamtim. On je diktirao izjavu, a ja sam zapisivao i onda smo obojica tu izjavu potpisali“, ispričao je Nikolašević.

Potom je ispričao da je podnio krivičnu prijavu protiv Joksovića u policiji u Valjevu, ali da je ona odbačena zbog navodnih opstrukcija tamošnjeg tužilaštva.

„To je bio cirkus od postupka. Ja tvrdim da je meni Joksović podigao auto u vazduh.To se dogodilo tokom noći 9. avgusta 2020. godine. Čuo sam eksploziju, usta, upalio video nadzor u kući, a onda sam izašao napolje da ugasim automobil. Žena je pozvala policiju, koja je brzo došla, a kasnije i inspektori koji su obavili uviđaj“, ispričao je Nikolašević.

Dodao je Nikolašević na kraju da se ne pridružuje krivičnom gonjenju optuženih u ovom postupku, ali je naglasio da će biti prvi koji će se pridržiti krivičnom gonjenju Joksovića, ukoliko bude pokrenut postupak protiv njega, prenosi CdM.

Ovim svedočenjem završeno je ročište, a suđenje će biti nastavljeno sjjutra kada će svedočiti pomenuti Dalibor Ristić, a prema najavi predsjednika sudskog vijeća izvodiće se i pisani dokazi iz spisa predmeta.