Od avgusta 2022, kada je Viši sud u Beogradu raspisao potjernicu, za Duškom Šarićem su tragale gotovo sve policije svijeta. A onda je srpskim ogranima gonjenja došao „pod noge“.

„Danas smo dobrovoljno došli do potražnog odjeljenja i on je smješten u posebnu pritvorsku jedinicu. Postupak je uobičajen, što znači da slijedi izvođenje pred sudiju, pa žalba na rješenje o pritvoru, koju je sudija danas primio“, rekao je Baćović.

Uobičajeno je sve, ali možda i sumnjivo to što se, kao i stariji brat Darko, samo 2014. godine, pod nerazjašnjenim okolnostima sada predao i Duško Šarić, prenosi RTCG.

„Kada se Darko Šarić predao on je sam na sudu izjavio kako je to učinio jer je ojsetio da je politička klima promijenjena, podsjetiću, u tom periodu se promijenila vlast i to je on osjetio kao signal da će imati fer suđenje“, kaže novinarka KRIK-a Milica Vojinović.

U međuvremenu protiv Darka Šarića je pokrenut i postupak za planiranje ubistva svjedoka saradnika, koji je govorio o njegovorm švercu kokaina.

Sumnja se da su tom saradniku braća Šarić takođe pokušala da pripišu podmetanje bombe ispod jednog vozila, kako bi ga diskreditovali.

„Duško je optužen da je praktično potplaćivao policajce, koji su potom činili neke stvari ovoj kriminalnoj grupi, između ostalog da su pokušali da smjeste ovom svjedoku saradniku da je podmetnuo tu bombu“, kaže Vojinović.

U Crnoj Gori, odakle su inače, nema poznatih procesa koji se protiv njih trenutno vode.

„Njima je država vratila dio imovine, nisam sigurna da li su im vratili sve što je bilo privremeno blokirano, ali u postupku koji se vodio protiv njega i njihovog sugrađanina Jovice Lončara, oslobođeni su optužbi za pranje novca pravosnažno“, rekla je Jelena Jovanović.

Pitanje je zašto se mlađi Šarić predao nakon bjekstva koje poprilično trajalo? Jovanović, koja prati kriminal, smatra da je vjerovatno to uradio kako bi se ubrzao postupak koji se vodi protiv njegovog starijeg brata Darka, prenosi RTCG.

Dok novinarka KRIK-a Milica Vojinović kaže – najzanimljivije je ono za šta nisu optuženi, a to je saradnja sa državom, na koju upućuju poruke pronađene u takozvanoj „Skaj“ aplikaciji.