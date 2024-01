Lider Građanskog pokreta URA i bivši premijer Dritan Abazović, rekao je da mu je drago što je Skaj aplikacija "otvorena".

"Da nije bilo otvaranja Skaja, ne bih bio toliko vidljiv. Građani će tek vidjeti mnoge stvari, čak vezano i za neke političke događaje. U tom kontekstu, najveći sam podržavalac transparentnosti, da se govori javno. Oni su sad na Odboru donijeli odluku o saslušanju (slučaj 'Do Kvon'), a nisu zvali čovjeka koji se na to odnosi - bivšeg premijera. Sad imamo novu aferu (slučaj 'Camgoz'), tvrdim da je korupcija u pitanju. Kome je interes da to zataška? Meni nije", naveo je na sjednici Skupštine.