Profesor Mitar Magovčević saopštio je da je ministarka prosvjete, nauke i inovacija prof. Anđela Jakšić Stojanović poručila da će riješiti problem međugradskog prevoza prosvjetnim radnicima.

Izvor: X/Ministarstvo prosvjete

Zbog toga su, kako je rekao Magovčević za Televiziju Crne Gore, prosvjetari odlučili da danas ne protestuju, već da to bude proglas, prenosi RTCG.

Zbog skoro dvije decenije neplaćanja prevoza do radnih mjesta, prosvjetni radnici i danas ukazuju na taj problem.

"Na kraju 2005. godine tadašnji ministar prosvjete Slobodan Backović je ukinuo prevoz prosvetnim putnicima i tako 19 godina prosvetni putnici plaćaju prevoz od mjesta boravka do mjesta rada. To je veliki izdatak, mnogi od nas koji godinama putujemo izgubili smo jedan stan zbog tih sredstava koje smo ulagali u prevoz. U svim zemljama regiona plaća se prevoz, da ne kažem zemljama EU, bez u Crnoj Gori", ukazuje Magovčević.

Saradnja sindikata sa Vladom i obezbjeđivanje prevoza prosvjetnim radnicima, dodao je, jedan je od uslova za pridruživanje Evropskoj uniji, piše portal RTCG.

Ja bih ovdje isto kao, vidite, znači 599 putnika putuje u Međugorskom prevozu, putuju iz Nikšića 181 putnika, to je znači trećina, putuju iz Nikšića u Đenoviće, Golubovce, Tuzi iz Nikšića. To su neka najduža putovanja, ljudi izdvajaju od 100 do 250 evra od svojih plata, to su veliki izdaci i na taj problem smo morali skrenuti pažnju", poručio je Magovčević.