Odbjegli policajac Ljubo Milović istraživao je među pripadnicima organizovane kriminalne grupe kavački klan i njihovim saradnicima da li je neko od njih prod snimak sina sudkinje Suzane Mugoše, pišu Vijesti.

Izvor: YouTube/screnshoot

Nakon što je ustanovljeno da nemaju veze sa tim, član policijskog narko-kartela koji je u bjekstvu, kazao da će “državna” sigurno otkriti sa koje IP adrese je poslat video-zapis.

Ivan Stamatović, odbjegli policajac, Milovića je obavijestio o snimku koji se u tom momentu našao na YouTube kanalu. U transkriptima koje je dostavio policiji se vidi da je taj slučaj istraživao odmah nakon curenja snimnka ali i danima posle, prenosi portal Vijesti.

On vrlo brzo započinje istragu, a prvobitno izjašnjenje traži od saradnika koji je sakriven iza nika “K444” i koji mu tokom pravdanja piše da ga ne zanimaju klanovi - ni kavački ni škaljarski, ali da on i Stamatović uvijek mogu računati na njega.

“Sad ću da zovem ove. Nije sigurno dato to, 100 posto... Evo ga na YouTube brate... Zovem ovoga maloga, ne javlja se, spava do kasno. Ne znam brate odakle, nije ga proda’ on, to ti se u dijete kunem. Nije od nas procurio”, pravda se Miloviću saradnik u švercu kokaina...

“Brate ovo nije prodato, to ti životom garantujem. I nije dato. Sad je pitanje ko ga je imao još, kome ga je taj debil dao, prebacio”, piše on.

Kako Vijesti prenose, Milović je siguran da je video prodat i poručuje mu:

“Sad će da bude fešta okle je procurio”...

“Brate to ti je ovako 10.000 posto. Nije dao ovaj mali. Možemo na poligraf da ga stavimo. Sad mi plače, kune se... To je neko drugi, bog zna ko je i kome je prebacao taj mali Mugoša”, piše on.

Predlaže da na poligrafu policija ispita i njega i “malog”, ukoliko će tako spriječiti da Milović ima bilo kakav problem...

Istog dana policajac koji duže od godinu izbjegava hapšenje proslijeđuje prepisku kolegi Stamatoviću, piše portal Vijesti.

Stamatović konstatuje da je “mali” kriv za curenje snimka, i da je zbog toga pobjegao

Žale se jedan drugom kako nisu mogli da spavaju koliko im je teško palo objavljivanje ovog snimka

“Vjeruješ li da nisam spavao sinoć. Cio dan od kad si mi rekao oko toga poluđeh”, piše saradnik policajca koji mu odgovara da nije ni on spavao...

“Kunem ti se u dijete da mi nikad teže u život nije bilo od ovoga. Ako ćeš maloga da ti dovedem. Ne bi on napravio to nikad. Oće da ide i kod familije ove (Mugoša) da zahtijeva poligraf, jer je ispravan brate 100 posto... A mora se to saznat, to je na YouTube izbačeno”, piše on...

Milovićev sagovornik misli da je na korak od saznja o tome ko je bankaru Dušku Kneževiću proslijedio snimak, kao i da je sami Knežević umiješan u objavljivanje istog, pišu Vijesti.

“Mislim da ću saznati ko je Dušku da’ klip. Polako čačkam, ali mislim da ću saznat’. Upro sam na sve strane”...

Dan kasnije šalje mu ko je mogao poslati snimak bankaru, odnosno, da je to najvjerovatnije izvjesni C***, koji je u kontaktu sa Kneževićem, prenose Vijesti.

Snimak na kom se vidi kako Novak Mugoša vježba primjenu sile - udarajući pendrekom po jastuku dok ga roditelji bodre, objavljen je prije četiri godine.

Mugoša je u Upravi policije navodno zapošljen iako nije prošao obuku, kazao je tada Milan Knežević.

“Juče se pojavio snimak, ili kućni uradak sutkinje Suzane Mugoše u porodičnom ambijentu, kako na brutalan način vježba razbijanje demonstracija, i očigledno zamišlja nekog od nas trojice”, rekao je Knežević.