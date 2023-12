Podgoričko tužilaštvo saopštilo je da na rješenje Vrhovnog suda kojim je odbijen tužilački predlog za produženje pritvora okrivljenom Predragu Mirotiću, jednom od okrivljenih u aferi "Tunel", nema prava žalbe, a da ga ima, ona bi bila podnijeta.

"Povodom saopštenja za javnost Vrhovnog suda Crne Gore, od 24.decembra 2023.godine, radi objektivnog informisanja javnosti, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ukazuje da na rješenje Vrhovnog suda kojim je odbio predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora okrivljenom P.M. nema pravo žalbe, inače bi izjavili žalbu iz svih zakonom predviđenih osnova. Ovom prilikom želimo da upoznamo javnost da okrivljenom P.M. nije traženo produženje pritvora samo zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje iz člana 401 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je zakonom propisana kazna zatvora do dvije godine i krivičnog djela sprečavanje dokazivanja iz člana 390 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je zakonom propisana novčana kazna ili zatvor do jedne godine, već i za krivično djelo teška krađa iz člana 240 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je zaprijećena kazna zatvora od jedne do osam godina. Što Vrhovni sud Crne Gore i navodi u uvodnom dijelu i u prvom pasusu obrazloženja rješenja. Osim toga, u konkretnom predmetu Vijeće Osnovnog suda u Podgorici je na predlog državnog tužioca produžilo pritvor okrivljenom P.M. i to u dva navrata po mjesec dana, što jasno ukazuje da je osnovano sumnjiv i za krivično djelo teška krađa, gdje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju preko pet godina", navedeno je u saopštenju iz podgoričkog tužilaštva.